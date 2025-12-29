方季惟、謝沅瑾竟是高中同學 哈林笑虧：比較像師生

記者周毓洵／臺北報導

公視《哈！真相大白了》邀來「軍中女神」方季惟與命理大師謝沅瑾同台亮相，一開場就嚇到現場所有人，原來兩人竟然是高中同學！主持人庾澄慶（哈林）聽到後當場瞪大眼睛，忍不住笑虧：「怎麼看起來他好像大妳兩代？」還補刀說謝沅瑾像老師、方季惟反而像學生，現場瞬間笑成一團。

方季惟與謝沅瑾異口同聲證實，兩人確實是高中前後期同學，謝沅瑾年紀只大她兩歲。方季惟也回憶學生時代的謝沅瑾「以前好瘦，感覺風一吹就倒」，還爆料他當年練國術、參加比賽時一定要先唱老歌《夢駝鈴》，再上場打國術，一席青春回憶讓謝沅瑾害羞到當場臉紅。

廣告 廣告

除了方季惟、謝沅瑾，本集來賓還有熊熊（卓毓彤）與老公Mars夫妻檔，以及漫才團體「現點現做」哈利、慶慶。哈林看到「哈利」名字時還一度誤會是兒子要來上節目，看到「慶慶」更笑說：「連我本人都來了！」對來賓名字的巧合笑到停不下來。

節目中也討論「感情好的人會不會愈來愈像？」這個話題。謝沅瑾以命理觀察表示，感情親密的人確實會在外貌與氣場上慢慢趨近，甚至連內在磁場都會互相影響。熊熊也分享親身經驗，直言女生相處久了，「那個來」真的會差不多時間；結婚兩年多的熊熊也被哈林點名觀察，笑說很多人都說她和老公愈來愈有夫妻臉，哈林還盯著兩人看了好幾秒，恍然大悟表示：「原來磁場不只影響習慣，連長相、內在都有可能！」

方季惟（右）、謝沅瑾（左）上《哈！真相大白了》節目，意外透露兩人竟然是高中同學。（公視提供）

《哈！真相大白了》邀Mars（左）與熊熊夫妻檔上節目。（公視提供）

漫才團體「現點現做」哈利（左）、慶慶（右）上公視《哈！真相大白了》兩人的名字逗得哈林哈哈大笑。（公視提供）