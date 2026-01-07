方季惟、陳明真登《WE ARE》 重現90年代玉女魅力

記者劉昕翊／綜合報導

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》卡司持續曝光，精采內容不可錯過。文化總會昨日公布，2大玉女掌門人方季惟、陳明真將登上《WE ARE》舞臺，為節目增添亮點，喚起跨世代的青春記憶。

《WE ARE》今年邁入第4年，文總為每一段演出量身打造專屬內容，期望讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，而那些年擋泥板上經常出現的、軍營裡朝思暮想的，歌聲動人、美貌更是讓人難以忘懷，今年屹立不搖的90年代清純魅力即將風靡《WE ARE》舞臺。

廣告 廣告

文總指出，以甜美形象與清亮嗓音走紅樂壇、連續4年榮獲「軍中情人」票選冠軍的方季惟，以及當年在東區開設攝影照相館，被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱的陳明真，今年將一同登上節目舞臺，帶來精采演出，邀請全民一起打開電視，回到那段純真幸福的時光。播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平臺；國際影音平臺TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，邀請民眾一同歡度新年。

（取自中華文化總會臉書）