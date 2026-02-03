方宥心哽咽憶袁惟仁：像暖心爸爸 黃嘉千曝私下探視

方宥心在《你好，我是接體員》中飾演大體化妝師。全民大劇團提供



《超級星光大道》第4屆冠軍方宥心今（2╱3）與黃嘉千、高慧君、林俊逸、羅美玲、凱爾、那祈、劉樸等人出席音樂劇《你好，我是接體員》開賣記者會，資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨病逝，她感性回憶：「小胖老師在我們比賽的時候，很像1個很暖心的爸爸，儘管我們遇到撞牆期或者是一些心魔的問題，他私底下會帶著很暖的心來告訴我們不要想太多、把它當成一個享受的表演，讓我們不這麼緊繃去面對比賽。」

方宥心透露昨在排練場因不習慣看手機，是中間休息時才看到袁惟仁噩耗，「可能要一些些時間讓自己把那些不捨或者是想到以前在比賽時的點點滴滴回憶好好收進心裡面，祝福他的家人，我還需要一點點時間沉澱一下」。

憶及多年前《星光大道》在南港展覽館辦演唱會，方宥心與其他選手跟袁惟仁一起以木吉他的方式詮釋他的歌曲，「所以那時候會比較密集的在練團，但已經很久很久了，後來只有在商業場會偶爾遇到」。她紅著眼眶說即使節目結束了，再遇見袁惟仁，「他都會用很幽默的方式帶著我們去唱他的歌」。

《你好，我是接體員》原著作家大師兄（後排左起）、方宥心、黃嘉千、林俊逸、凱爾等人出席開賣記者會。全民大劇團提供

而黃嘉千過去曾去探望袁惟仁，「那時候他恢復狀況還蠻好的，其實有一段時間，會去探望他、跟他說說話，蠻多朋友都很關心也會去陪陪他，我記得那時候就一直握他的手，他都會有一些反應」。昨得知噩耗後她深感悲慟，但考量此時不便打擾家屬，尚未與對方聯繫，現階段只祈願家屬平安順遂，並溫柔喊話：「相信未來在天上，大家一定會再相見。」

前陣子剛完成眼部手術的高慧君，分享去年底意外昏倒、導致臉部骨折的驚險經歷，她豁達表示，人生就像一個劇本，既然遇到了，就想辦法把角色演好，更笑說希望 2025 年的壞運都隨著那一跤摔掉。

飾演大師兄的林俊逸也透露去年經歷父親離世後便接到這部作品，認為這是冥冥之中註定的緣分，讓他在詮釋角色時有了更深層的情感厚度。《你好，我是接體員》4月至9月全台巡演，門票已於OPENTIX兩廳院文化生活啟售，即起至2月23日前購票即可享有早鳥超值優惠。

