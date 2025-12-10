方宥心嘆小煜離婚「家家有本難念的經」 宋柏緯曝另一半大忌：不能接受

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、宋柏緯、方宥心、導演湯昇榮出席試映會。瀚草文創GrX STUDIO提供



方宥心今（12╱10）與宋柏緯出席《那張照片裡的我們》試映會，與她合作舞台劇《生命中最美好的5分鐘》的小煜（楊奇煜）9月與曾被封為「護理界佐佐木希」的言言離婚，她表示也是看新聞才知道此事，「那時候才驚覺原來他那天排練沒有來是因為這樣」。

小煜在聲明中沒特別談到離婚主因，僅說：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」方宥心坦言沒特別關心對方，認為「家家有本難念的經」，希望外界給他們一點時間。

而宋柏緯在片中飾演熱血大學生「弘國」，癡情守候李沐飾演的「賢英」，他表示：「弘國留長髮是想挑戰、去爭取一些東西，因為他內心渴望著可做選擇的自由，並努力去追尋。」只是他的想法未能獲得思想保守的警察父親認同，父親更一度將他壓在桌上直接剃髮，甚至摔爛他的吉他。

宋柏緯回憶剪髮戲彩排時，朱德剛就給了全部情緒，張力十足，但他印象更深刻的是摔吉他，「我記得當時只有2把吉他，朱德剛老師試戲就摔壞了1把，大家當時都很害怕，擔心沒吉他可用」。熱愛音樂的他家中擁有8把吉他，被問若與另一半起爭執而被砸吉他，他坦言：「我不能接受摔吉他，它們就像是我的貓一樣，是有生命的。」《那張照片裡的我們》12月24日上映。

