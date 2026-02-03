方宥心憶小胖老師 像暖心爸爸

方宥心3日回憶《超級星光大道》時期暖心指點她的評審袁惟仁。（陳俊吉攝）

涂善存（左起）、朱德剛、屈中恆3日出席全民大劇團新戲《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會。（陳俊吉攝）

資深音樂人袁惟仁2日病逝，與他是舊識的黃嘉千及第4屆《超級星光大道》冠軍的方宥心，3日出席全民大劇團《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》聯合開賣記者會，被問及此事時都紅了眼眶，方宥心感傷表示，小胖老師在他們比賽時，就像個很暖心的爸爸，她會把那些點滴好好收進心裡。

方宥心回憶，「在我們比賽遇到撞牆期或有心魔問題時，雖然小胖老師在電視前面給人的印象都是『加油，好嗎』，其實私下的他都是帶著很暖的心情告訴你不要想太多、要享受表演，不要太緊繃去面對比賽。儘管後來畢業了，有時在商業場合、演唱會等場合碰面，他還是會帶著很幽默的態度帶領著我們唱歌。」上一次碰面已是2010年「星光幫」在南港展覽館辦「超級星光演唱會」，當時大家輪流唱比賽時的拿手歌曲，她唱〈夢一場〉，當時有較密集跟老師練排。

廣告 廣告

袁惟仁2018年腦中風後，黃嘉千和其他藝人朋友曾去台東探望，「那時他恢復狀況滿好的，是他剛回來的時候，我會一直跟他說話，握他的手也都有一些反應」。而高慧君長期受甲狀腺造成的眼疾所苦，昨透露1月31日剛進行最後一階段手術，所以戴墨鏡現身，也驚爆去年12月底於家中意外「斷片式昏倒」，導致右臉部3處骨折。

將參與《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》演出的屈中恆，去年赴大陸宣傳《寶島一村》時，被當眾翻出曾涉毒黑歷史，因此演藝事業受重挫，昨是風波後首度公開露面，但未正面回應該事件。他去年「失業」後，老婆Vicky的便當事業也一度收攤關掉實體店，屈中恆透露是經營策略變動，目前改網路訂購，只要老婆開口，他就全力配合，「她叫我送便當，我就去送，叫我拍照宣傳，我就配合宣傳」。