方宥心新片演單親媽！坦言現實「不會生小孩」 談小煜離婚嘆：家家有本難念的經

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》即將12月24日聖誕跨年檔全台上映。今（10日）導演湯昇榮、鄭乃方與演員宋柏緯、方宥心現身媒體試映會。其中方宥心則飾演李沐的前衛親姊姊，在保守的70年代中成為妹妹的最強後盾。

方宥心談小煜離婚感嘆：「家家有本難念的經。」（圖／黃鈺晴攝）

方宥心分享，自己在片中與飾演爸爸夏靖庭之間有些隔閡，在兩人最後的那場戲中她的演出相當亮眼，對此，她坦言，因為媽媽是客家人，所以她知道客家的男性對於愛是很難說出口的，「我覺得夏大哥給我的感覺，好像瞬間把我拉回去那個記憶傳統，就是你明明就愛我、心疼我，你幹嘛不敢講的那種感覺。」但也因為他的表現反而會去心疼對方，同時自己也覺得委屈。

片中方宥心不僅要不自撫養孩子，還需姊代母職，被問到與角色的相似處，她則說：「好像也是只要我喜歡，我就會不太會去聽別人的意見。」至於不同的地方她則坦言，自己不會生小孩，表示雖然老公想要小孩，但他尊重自己的想法，「我覺得順其自然，如果真的有那就是禮物。」

此外，因為方宥心曾與小煜合作過舞台劇，她也不免被問及是否有關心對方離婚的消息，對此，她坦言，是透過新聞才得知的，至於是否有關心對方，她則說：「感情的事情，尤其婚姻經營這件事情，我覺得家家有本難念的經，就是給他們一點時間吧。」





