方宥心未婚生子氣到飆淚認「走心」 《那張照片裡的我們》導演版重返銀幕

方宥心（右）在《那張照片裡的我們》和父親夏靖庭（左）有著難解親情題。瀚草文創GrX STUDIO提供



韓星振永、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》中譜台韓三角戀，去年上映獲好口碑，昨（4╱13）驚喜宣布推出導演版，新增17分鐘未曝光片段，方宥心飾演的姊姊「鳳英」憶起和夏靖庭的爭執戲說：「那天看著爸爸板著臉走戲，突然有些走心，自然就進入狀態，我其實忘記我有哭，只記得當時情緒有憤怒、委屈，也有愛。」

雙導演湯昇榮、鄭乃方表示：「如果看過上映版，導演版會帶來不少新的細節；如果是第1次看，會更完整地走進這個世界！」湯昇榮透露：「我們回到最初的劇本，除了前5分鐘敘事有調整，新增片段有強化家庭故事線，包括賢英一家人的關係、金教練的背景，以及兩個父親對子女的情感牽掛，都有更細膩的著墨。」

廣告 廣告

李沐（右二）將出席導演版首映特別場，和影迷再度分享《那張照片裡的我們》拍攝點滴。瀚草文創GrX STUDIO提供

導演版中，方宥心飾演的姊姊「鳳英」新增不少精采片段，其中一場是她帶兒子回家幫爸爸慶生，卻因父親不滿她未婚生子，爆發父女衝突，她氣到飆淚怒問：「是我不要這個家，還是這個家不要我？」飾演妹妹「賢英」的李沐身處一級戰區，要負責緩頰，還要安撫小朋友，「我其實很喜歡這場戲，短短幾分鐘呈現我們家10幾年來的狀態，讓觀眾很直接認識賢英一家人」。她也曾和家人吵架吵到哭，「小時候很容易因為小事就和妹妹鬧脾氣，但1、2個小時就和好了」。方宥心則笑言平時和家人吵架都是「吵到和好才罷休」。

《那張照片裡的我們》導演版4月25日在CLASSROOM 公館影廳放映，現場設有電影道具、服裝和陳設展覽免費參觀，李沐當天也會出席特別場午後沙龍與影迷見面，她期待表示：「2位導演非常盡心盡力，希望觀眾感受到他們對於電影的愛與熱情。」票券明（4╱15）在FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort啟售。

更多太報報導

謝佳見驚爆童年「茅坑慘案」 臭味震撼：電影是真的

拍王家衛電影「狂吃梨四十次」！梁朝偉認「悲情城市」改變他的表演方式

梁朝偉開課！劉嘉玲愛相隨 桂綸鎂、楊謹華都來了