方宥心結婚2年早成浪漫絕緣體！認了和演員尪「老夫老妻」關係

〔記者蕭方綺／台北報導〕方宥心在果陀音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中擔綱女主角，和楊奇煜、鎮萬鈞之間展開不同的情感牽動。她在劇中飾演男主角楊奇煜的前女友，兩人年少時曾談過一段純純的戀情。雖然這份感情最終因年少不成熟而走向分離，但命運的安排卻讓兩人之間仍保有難以割捨的連結。談到角色的心境，方宥心分享：「這個女孩子一開始是典型的戀愛腦，但在人生一路跌跌撞撞之後，逐漸看懂很多事，也學會了把這段愛情珍藏在心裡，而不是執著地緊抓不放。如何演出她最終的釋然與釋懷，是我覺得非常大的挑戰。」

被問到自己是否也像劇中角色一樣容易戀愛腦時，她毫不猶豫地笑說：「完全不像！」她和同為演員的王為結婚2年，自曝自己談戀愛時反而非常冷靜，熱戀期常常一下子就過了，很快就進入「老夫老妻模式」。她常被另一半評為過於理性，甚至會不太能理解對方的浪漫舉動。

而唐從聖的舞台魅力有目共睹，此次在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中，飾演一位熱愛音樂、能掌控生死，卻忙得不可開交的陰間使者。角色看似擁有滿滿權力，但在舞台上卻是「技能全開」，打鼓、溜直排輪、變魔術、8 字環、懸吊通通上陣，幾乎沒有停下來的時刻。他回憶四年前首次接演時，劇中安排一段打鼓橋段。因為小時候學過想躍躍欲試，但二十年沒碰過鼓棒，初試時遭到國華老師婉拒。所幸導演力挺，他也不服輸地租錄音室特訓，再度呈現成果時讓陳國華驚喜：「原來你可以啊！」

《生命中最美好的5分鐘》2026/1/31-2/1臺北城市舞台、2026/3/28嘉義表演藝術中心、2026/5/23-24桃園展演中心、2026/6/13-14臺中中山堂、2026/7/11-12高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，購票請洽果陀劇場或opentix購票系統。

