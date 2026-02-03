方宥心難忘和袁惟仁最後合唱〈夢一場〉 揭他私下暖舉

黃嘉千、方宥心追憶病逝的袁惟仁。（林淑娟攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，與他頗有私交的黃嘉千及第4屆《超級星光大道》冠軍的方宥心，3日出席全民大劇團《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》聯合開賣記者會時會被問及此事，方宥心感傷表示，昨天她人在排練場，因為排戲時本來就不習慣看手機，是到中間休息時才看到消息，「有一點難過，也想到了以前在比賽時的點點滴滴，會把這些回憶好好收進心裡面，祝福他的家人」，她坦言可能還需要一點時間沈澱。

廣告 廣告

方宥心眼眶泛紅地說，小胖老師在比賽的時候，就像個很暖心的爸爸，「在我們遇到撞牆期，或是有心魔問題的時候，雖然他在電視前面給人的印象都是『加油，好嗎』，其實私下的他都是帶著很暖的心情告訴你不要想太多、要享受表演，不要太緊繃去面對比賽。儘管畢業了，有時在商業場合、演唱會等在外場合碰面，他還是會帶著很幽默的態度帶領著我們唱歌。」

全民大劇團3日舉辦《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》聯合開賣記者會。（陳俊吉攝）

凱爾和黃嘉千出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會。（陳俊吉攝）

她回憶上一次碰面，是幾年前（2010年）「星光幫」在南港展覽館辦「超級星光演唱會」，當時大家要輪流上去唱比賽時的拿手歌曲，其中有一環節是幾個小朋友要跟老師一起唱他創作的歌曲，她當時因為唱〈夢一場〉，有比較密集在練排，但也已經是很久前的事了，後來只有在商業場活動會遇到。

黃嘉千也與袁惟仁頗有私交，她和其他幾位朋友在袁惟仁2018年腦中風後，有去台東探望他、跟他說說話，她紅著眼眶說，「那時他恢復狀況滿好的，是他剛回來的時候，記得那時候會一直跟他說話，握他的手，都有一些反應。後面這次（跌倒）比較意外，這幾年來很多朋友都有關心、去陪他、探望他」，不過目前她還沒跟袁家人聯繫上，她覺得自己不好意思也不方便透露太多。

方宥心出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會。（陳俊吉攝）

黃嘉千出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會。（陳俊吉攝）

她謝謝小胖老師留下了很多很棒的回憶、作品給我們，「在這段期間希望給他家人安慰，因為家人長期細心照顧他，真的是很不容易的事。我有一個盼望，我們以後都會再見面，這也是永恆的盼望，把所有祝福給他的家人，我們也都會思念他」。

更多中時新聞網報導

李多慧撂台語髒話 柯震東認她是理想型

King ＆ Prince、＆TEAM空降松機百人迎接

衛福部「健康幣」6大回饋 可抵保費