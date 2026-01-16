方師傅手作精神 成就高雄伴手禮代表

招牌羅宋。(圖/方師傅點心坊提供)

隨著演唱會、燈會與連假觀光熱潮，高雄再度成為全台旅遊焦點，也掀起一波伴手禮選購人潮。從左營高鐵站、百貨專櫃到市區門市，旅客手中最常出現的熟悉紙袋，正是深耕高雄32年的在地品牌「方師傅點心坊」。對高雄人而言，它是生活的一部分；對外地旅客來說，則是回程前必帶走的城市味道。

成立於1993年的方師傅點心坊，從社區小店出發，憑藉手工製作、用料實在與踏實經營，逐步建立堅實口碑，屢獲「台灣百大伴手禮金質獎」肯定，成為高雄烘焙與伴手禮市場的重要指標。品牌始終秉持「您的需求、專業的品質」，將幸福與溫度放進每一道手作流程，累積出跨越世代的味道記憶。

最具代表性的明星商品「招牌羅宋」，正是這份堅持的最佳體現。選用高品質奶油製作，外層微酥、內裡柔軟綿密，奶香濃郁卻不膩口，鹹甜比例恰到好處，即使隔天回烤依然保有剛出爐的迷人香氣，成為高雄人早餐、午茶與宵夜的萬用選擇，也讓旅客一再回購、主動推薦。

為了更符合旅客攜帶與分享需求，方師傅推出「小羅宋」系列，尺寸精緻、獨立包裝，迅速成為人氣伴手禮。三款熱銷口味各具特色：黃金起士鹹香濃郁、蒜味蒜香濃而不嗆、奶香芝士則最貼近經典風味，讓旅客能輕鬆把高雄的記憶帶回家。

招牌小羅宋組合-黃金起士&蒜味&奶香芝士。( 圖/方師傅點心坊提供)

產品能長年維持高水準，來自品牌對品質與食品安全的高度要求。方師傅點心坊以三十多年手作經驗，因應每日溫溼度與原料差異即時調整製程，並於2020年通過ISO 22000與HACCP雙驗證，確保每一款產品都能兼顧美味與安心。

除了專注烘焙本業，方師傅也長期以實際行動回饋社會。無論災後支援或在地關懷，團隊總是第一時間投入，親手製作新鮮麵包送往第一線，將溫暖揉進麵糰裡，讓烘焙成為城市中安定人心的力量。

方師傅點心坊取得ISO22000、HACCP雙驗證。(圖/方師傅點心坊提供)

從高雄人的日常早餐，到旅客行李中的必買伴手禮，方師傅點心坊以32年的手作精神，持續書寫屬於高雄的味道，也讓每一份點心，成為帶得走的城市記憶

官方網站：https://lihi.cc/13Zra