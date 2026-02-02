方德隆掌舵高餐大 培育「π型人才」 打造亞洲頂尖餐旅學府

國立高雄餐旅大學迎來創校三十周年重要里程碑，第五屆校長正式由方德隆博士接任。在校內師長與校長遴選委員一致支持下，方德隆以深厚的教育專業與完整行政歷練，肩負起領航台灣餐旅教育的重任，期盼帶領高餐大邁向亞洲乃至全球卓越的餐旅教育基地。

↑圖說：方德隆校長感謝陳國泰代理校長完成階段性任務，讓交接典禮圓滿完成。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

擁有英國威爾斯大學卡迪夫學院教育學系哲學博士學位的方德隆校長，長年深耕教育領域，曾任國立高雄師範大學主任秘書、教育學院院長及學務長等要職，對高等教育發展趨勢與教育社會學議題有深刻觀察。接掌高餐大後，他提出「學藝精湛展長才」的治校理念，強調以學生為中心，不僅培育餐旅專業技能，更重視學科知識與人文素養的養成，強化學生的國際移動力，培養具備跨域能力與創新思維的「π型人才」，以回應AI時代對高等教育的新挑戰。

↑圖說：現場貴賓有方德隆校長恩師、高餐大前任校長及高餐大校友會長，一起見證教育傳承生生不息的力量（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

方德隆校長也分享自身成長歷程，出身勞工階級家庭，從中學教師一路走到大學教授及國立大學校長，深刻體會教育促進社會向上流動的關鍵力量。近十多年來，他持續投入弱勢學生學習扶助計畫，堅信「改變孩子的未來，就是改變一個時代」。他引述《教大學了沒—大學教師增能秘笈》一書中的觀點指出，大學應將學生置於所有決策的核心，學校的榮耀與價值皆源自學生的成長與成就。上任後，他即以募集經濟弱勢學生助學資源為優先，結合教育部補助，放大社會善意，落實以學生為本的辦學精神。

↑圖說：高師大教育學院丘愛鈴院長(左一)獻花給方德隆校長(中)，教育系張炳煌主任(右一)贊助清寒獎助學金，呼應方校長對弱勢學生的關懷（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

校長交接典禮在教育傳承的溫馨氛圍中完成，在前任校長容繼業、陳敦基見證下，方德隆從代理校長陳國泰手中接過印信，而陳國泰的博士班指導教授正是方德隆本人，師生交接校務，成為高教界一段佳話。多位方德隆校長的大學恩師亦到場觀禮，見證教育薪火相傳，生生不息。

回顧自成為校長候選人以來的208天，方德隆校長表示，每一天都在思考如何讓高餐大更臻完善。展望未來，他將持續推動國際化與全球永續發展目標，把綠色餐旅、低碳營運與永續創新納入課程與教學核心，培養學生回應全球永續議題的能力，期許國立高雄餐旅大學不僅是台灣唯一的餐旅大學，更能躍升為亞洲，乃至世界級的餐旅教育重鎮。

