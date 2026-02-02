方德隆掌舵高餐大 期打造卓越餐旅教育基地

方校長期待未來國立高雄餐旅大學不只是南部的國立大學、臺灣唯一的餐旅大學、更是亞洲及全世界卓越的餐旅大學。

台灣餐旅教育的領頭羊-國立高雄餐旅大學創校三十周年之際，第五屆校長也在校內師長及遴選委員支持下，由方德隆博士接下重擔，擁有英國威爾斯大學卡迪夫學院教育學系哲學博士的方德隆校長，有完整行政資歷，曾在高師大擔任過主任秘書、教育學院院長、學務長等重要職務，長年關注教育發展趨勢及教育社會學等相關議題，接任高餐大校長，方德隆博士主張「學藝精湛展長才」植基於以學生為中心的教育理念，認為賦予學生不只是餐旅專業的技能，對於學科知識及人文底蘊的涵養更為重要，強化學生國際移動力，以培育具備素養的「π型人才」（Pi-shaped talents）為目的，亦即教育部鄭英耀部長上週三在教育部國立大學校長交接典禮所提示的，面對AI時代的挑戰，大學需要培育跨領域及創新能力人才。

方德隆校長表示，自己出身勞工階級家庭，從中學教師到大學教授，乃至到國立大學校長，深深體會到教育促進向上流動的功能；近十多年來致力於弱勢學生學習扶助計畫，相信改變孩子的未來就是改變一整個時代。他特別指出在「教大學了沒-大學教師增能秘笈」一書中有句話：「大學應該永遠將學生擺在學校所有決策的第一位，大學的研究、教學及行政工作者都應謹記在心。」我們的榮耀與回報全部來自學生，落實治校理念的第一件事就是募集經濟弱勢學生的捐款，加上教育部補助相對的款項，讓捐贈者的愛心加倍，這也是方校長的恩師高師大前學務長陳密桃教授帶來的啟示。

而受邀貴賓中高師大前任校長戴嘉南博士、蔡培村博士及謝季宏教授都是方德隆校長大學恩師，師生成為同事，如今見證接下高餐大校長職務，感受到教育傳承生生不息，是驅使社會前進的泉源。

在國立高雄餐旅大學前校長容繼業及陳敦基兩位校長見證下，方德隆校長從高餐大陳國泰代理校長手中接過印信，陳國泰代理校長博士班指導老師正是方德隆校長，師生交接校長職務，為教育界添一樁佳話。

方德隆校長感謝代理校長所領導的行政團隊，讓校長遴選順利完成，另一方面讓學校行政運作順暢，而從去年成為第五任校長候選人迄今二百零八天，方校長每天都在思考如何讓高餐變得更優質，努力邁向國際化，落實全球永續發展目標，將綠色餐旅、低碳營運與永續創新納入課程與教學核心，讓學生具備回應全球永續議題的能力，使高餐大成為永續餐旅教育的重要基地。