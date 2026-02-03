方德隆接任高餐大第五屆校長 帶學生走向國際

高雄餐旅大學由方德隆博士擔任第五屆校長，他表示，將為學生創造更多的價值，同時也希望將高餐大帶向世界，成為國際化的餐旅大學。

國立高雄餐旅大學創校三十周年，由由方德隆博士接下第五屆校長，方校長主張以學生為中心的教育理念，認為賦予學生不只是餐旅專業的技能，對於學科知識及人文底蘊的涵養更為重要，他認為學校應該為學生創造價值，同時也應該是企業的好夥伴。

方校長期待未來國立高雄餐旅大學不只是南部的國立大學，臺灣唯一的餐旅大學，更是國際化的餐旅大學。

方德隆校長表示，未來學校會將綠色餐旅、低碳營運與永續創新納入課程與教學核心，讓學生具備回應全球永續議題的能力，使高餐大成為永續餐旅教育的重要基地。