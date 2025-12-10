方志友「大二選擇休學」分擔家計 媽媽10年後心疼問：後悔嗎？
方志友在《舊金山美容院》中，和連晨翔飾演兄妹，不過兩人完全沒有血緣，連晨翔劇中被陷害丟了工作，在家頹廢了一陣子，她因為擔心家中家計，跟老闆借了一筆錢，最後辭掉原本的工作到酒店找尋賺錢機會。她透露爸爸跟妹妹接連生病那陣子，她感受到家中的氣氛緊繃，不過媽媽完全沒有讓他擔心過錢的問題。
大二時，方志友爸爸突然離世，妹妹也被診斷罹患腦癌，她當時選擇休學以賺錢為主，不過她透露，其實媽媽並沒有給他任何金錢負擔，是他身為長女的責任感，她覺得自己必須要幫忙分擔，「我其實一直以來都沒有那麼辛苦，是心裡有苦，我生活當中很感謝媽媽，一直都很呵護著我，我是在很幸福的狀態下成長。」
方志友透露對媽媽的崇拜，爸爸離開後，媽媽一打三照顧3個女兒，「當時我兩個妹妹都還小，她沒有讓我扛起所有的家計，因為她知道我也還沒有長大，所以我生活其實沒有很苦，是心裡苦」，至於為什麼直接選擇休學，她解釋就是想要努力分攤媽媽的辛苦，如今回想起來，她笑說：「其實我出去工作以後發現，我也扛不起整個家的消費。」
方志友透露，16歲從《星光大道》出道後就有經紀合約，不過父母有交代經紀公司，還是希望她以課業為重，所以接的角色大多是客串，經紀人表示，「家裡其實沒有給她壓力，希望她養好自己就好」，直到她選擇休學，才比較正式開始以工作為主，「我媽沒有要我休學，但我就是想要幫忙照顧妹妹，給一點孝親費。」
前陣子方志友跟媽媽聊到休學一事，媽媽問她會不會後悔沒有把書唸完，她淡淡地回了一句會，媽媽馬上心疼表示，「哎喲，但我現在有兩個可愛的小孫孫啊！」她不後悔先出社會，甚至認為先工作很好，不過對於少了一張文憑仍是抱有遺憾，因此她心裡一直有一個規劃跟夢想，「我希望等我女兒、兒子上大學時，我跟著一起去唸書，如果出國唸書也可以，我們可以在同一個國家，同一個學校不同系！」
為了彌補當時的遺憾，方志友希望能拿到一個短期的文憑，至於要選什麼系，她透露自己對管理其實很有興趣，自己對未來也有一些不一樣的規劃，不過她笑說：「但是沒有實踐前，我都先不要一直講。」
