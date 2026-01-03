方志友假E真I人 對劉品言相見恨晚

方志友（左）與連晨翔在《舊金山美容院》飾演兄妹，戲外一見如故感情親如家人。（林淑娟攝）

連晨翔、劉品言（言言）、方志友、章廣辰等人主演的TVBS劇集《舊金山美容院》，周一至周五晚間8點也正在中視播出。劇中兄妹檔連晨翔、方志友日前受訪，坦言過去從未合作過卻一見如故，方志友笑說，其實她戲外大連晨翔1歲，兩人都是摩羯座、相處起來真的像家人，她跟言言更是「相見恨晚」，因為她們都是「假E真I人」，個性、生活理念都像。

方志友說，她和言言私下都是I人，一個人獨處時才能好好充電，話也很少，但在外人面前卻總是看起來很活潑，努力變E，「因為我們是演員啊。」沒想到連晨翔突然失去身為老公的「求生慾」脫口接話：「言言再3年就可以角逐終身成就獎耶（意指她資深、演技好），不是入行滿25年就可以嗎？」被旁人爆笑提醒：「你真的很敢講耶。」

劇情後段，江家發生巨變，幸福平靜的家庭被打破，兄妹也面臨很大的人性考驗與大轉折，角色劇情變得沉重。不過方志友滿足地說：「我後半段演得很爽！爽點在於，身為演員可以玩弄自己、覺得很開心，演員就是要把心裡抽絲剝繭，這次角色上得到很多，例如不同哭法，一次可以完成複雜的走位、台詞、多層次情緒，演到要給自己一個讚。」

她也爆料，有一場跟章廣辰激烈擁吻戲，演到讓導演當眾稱讚很有CP感，現場的大家都跟著「啊啊啊」地興奮尖叫，反而對比出當時的連晨翔和劉品言沒有情侶感。連晨翔解釋，當時的他跟言言、方志友對戲都很緊張，「現在有時轉頭看到言言在我旁邊還會嚇到，想說我娶回家了！？因為去年拍戲時很不熟，結果突然娶回家了」。

檢場玩笑話變神預言

方志友回憶起快殺青時，有天拍一場家人的戲，劇中爸爸檢場好像被宇宙下令作媒般突然說：「 我的女兒志友都結婚生兩個小孩了，你們兩個都單身，不如你們兩個考慮一下，多好啊。」當場大家笑不停，哪知道變成神預言。

連晨翔也說，那天檢場看完方志友的小孩照片後，開始鼓吹他和言言，讓他和言言有點傻眼，「當下覺得我爸把現場搞得很尷尬。現在看起來，那天剛好是他和言言殺青日，可能檢哥入戲太深，就把言言當兒媳了」。