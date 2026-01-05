方志友兩年前預言戀情！劉品言穩拿大紅包

劉品言(左)與連晨翔戲裡戲外都迎來人生新階段。（圖／TVBS）

《舊金山美容院》迎來精采大結局，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

《舊金山美容院》劇中連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。另一方面，讓觀眾氣得牙癢癢的鄧家人，章廣辰為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了！」

導演杜政哲曾指出，這部作品的核心在於「選擇」，主角們透過不同決定，走向各自的人生際遇。劇中，連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，呈現兩人截然不同的命運，也讓觀眾看到「選擇決定人生」的完整意義。

隨著劇集即將畫下句點，演員們也表達對角色與作品的不捨。劉品言感性表示，原以為24集會播很久，「但還是一瞬間就過去了。」她坦言《舊金山美容院》讓自已重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」並感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎，她會是我生命中很重要的一部分。」章廣辰則很開心能陪伴角色一路成長，感謝觀眾的支持與投入，「希望很快能再跟大家見面。」

