方志友拍《再見1987》夢到戰爭爆發哭醒 林哲熹合作李侑菲吐心聲

藝人林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明與韓星李侑菲、文熙景一同演出新戲《再見1987》。曾獲金馬獎最佳女配角獎項肯定的方志友，坦言此次與林哲熹首度合作，為了角色下足苦功勤練台語，承受了極大壓力：「拍攝期我甚至會夢到戰爭爆發而哭醒」。

方志友（左）與林哲熹（右）在《再見1987》大談虐戀。 (圖／公視台語台提供)

林哲熹在劇中命運多舛，先與方志友共組家庭，流亡韓國後又與李侑菲發展出難以言說的曖昧。他感嘆，自己飾演的俊賢拼命想保護身邊的人，卻反被命運推得離家越來越遠。此次他不僅挑戰全台語演出，更需消化大量韓文與日文台詞，但喜歡接受挑戰的他直呼過癮：「使用不同語言演戲是極大的考驗，卻也幫助我找到了全新的表演感受。」他也特別感謝曾獲金鐘獎肯定的導演吳宗叡與李權洋的全程力挺，大讚兩人細膩溫柔：「從導演的眼睛裡，我能感受到不一樣的自己，期待每次合作都能發掘出我未曾察覺的面貌。」

廣告 廣告

林哲熹（後）與韓劇女神李侑菲（前）在《再見1987》有曖昧對手戲。 (圖／公視台語台提供)

方志友此次為詮釋角色，下足苦功勤練台語。 (圖／公視台語台提供)

據悉，《再見1987》不僅有林哲熹身陷戰火的驚險鏡頭，方志友與禾浩辰更遭遇殘酷刑求，但是方志友仍對漂浪韓國的丈夫念念不忘，以感性旁白念出「我一定會等你回來」。在目前釋出的預告尾聲，畫面停留在蘇明明接聽的一通電話，將走過歷史傷痕的無奈與釋然，演繹得淋漓盡致。

更多中天新聞網報導

台大申請入學爆首起「AI眼鏡作弊案」！監考官驚覺「好燙」當場查獲

晶片恐被禁！台積電遭控侵權公司回應了

台積電遭控侵權！最嚴重晶片恐禁入美國