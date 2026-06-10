方志友拿下金馬女配增添「演員底氣」 新戲直接慘遭殘酷刑求

【緯來新聞網】林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明主演公視台語台年度大戲《再見1987》，還驚喜邀請韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲與《機智醫生生活》資深女星文熙景同台，預告也正式曝光，劇組斥資重金打造震撼場面，不僅有林哲熹身陷戰火的驚險鏡頭、方志友與禾浩辰更遭遇殘酷刑求。

方志友詮釋才華洋溢的叛逆少女。（圖／公視台語台提供）

《再見1987》刻劃了一段橫跨兩個家庭與半世紀的愛情史詩。故事背景從1940年代對抗日本統治、國民政府遷台，其後1950年韓戰爆發，一路延伸至60年代的台灣戒嚴與韓國四一九運動。



方志友首度攜手合作林哲熹，為完美詮釋才華洋溢的叛逆少女「邱雪」，下足苦功勤練台語。她坦言，先前榮獲金馬獎最佳女配角的肯定，給予了她身為演員的底氣，讓她在這次演出中更顯成熟，能精準掌控情緒並渲染給對手演員。



為全然投入大時代女性的掙扎，方志友承受了極大壓力：「拍攝期我甚至會夢到戰爭爆發而哭醒。」她感性表示，雖然生活總會繼續，人終究會漸漸走出陰霾，但在夜深人靜或近期展開宣傳時，滿滿的回憶仍會不自覺地湧上心頭。

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林哲熹（右）、方志友首次合作就走虐心戲碼。（圖／公視台語台提供）

林哲熹在劇中命運多舛，先與方志友共組家庭，流亡韓國後又與李侑菲發展出難以言說的曖昧。他感嘆，自己飾演的「俊賢」拚命想保護身邊的人，卻反被命運推得離家越來越遠。



此次他不僅挑戰全台語演出，更需消化大量韓文與日文台詞。喜歡接受挑戰的林哲熹直呼過癮：「使用不同語言演戲是極大的考驗，卻也幫助我找到了全新的表演感受。」他特別感謝曾獲金鐘肯定的導演吳宗叡與李權洋的全程力挺，大讚兩人細膩溫柔，「我能感受到不一樣的自己，期待每次合作都能發掘出我未曾察覺的面貌」。



《再見1987》預計於6月中下旬正式上線，與此同時，台語台也首度進行IP授權，由金漫獎、金鼎獎雙料得主周見信操刀改編推出圖像小說《紙青蛙：再見1987》，漫畫挑戰原劇本的雙線性敘事，該書將隨著《再見1987》（特別版）在台北電影節的世界首映，於7月1日正式出版上市。

林哲熹（左）流亡遇韓劇女神李侑菲。（圖／公視台語台提供）

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