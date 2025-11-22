方志友新戲挑戰酒店小姐 被導演嫌不夠嫵媚

（中央社記者洪素津台北22日電）演員方志友在新戲「舊金山美容院」首度詮釋酒店小姐，她表示自身性格不拘小節，要演出酒店小姐的萬種風情很不容易，前置時期很認真上網查資料，但拍攝時仍被導演說不夠嫵媚。

方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出沒有血緣關係的兄妹，並各自發展出不同的感情線，首次合作的2人也因此劇變成好朋友，方志友和連晨翔近日接受中央社專訪，方志友分享，一得知連晨翔喜獲愛女，就馬上送上賀禮，大方說要幫忙照顧小孩3次，要讓連晨翔和劉品言夫妻倆放鬆。

這次方志友在劇中首度飾演酒店小姐，為了更貼近角色在前置時期很努力爬文找資料，但沒想到仍被導演杜政哲說不夠嫵媚，「導演要我多一點嫵媚的眼神，要茫茫的那種」，方志友表示，角色和自己性格相差甚遠，要讓自己很有女人味真的不容易；方志友也自爆這種嫵媚眼神的招數有對老公施展，這才生了2個孩子。

方志友24歲就結婚生產，早婚早生的她坦言，當時真的沒有想太多，和老公楊銘威就是接受命運安排，「我也很慶幸我早一點生，現在小孩都很大了，他們大學的時候我也才40幾歲，可以當姐妹」；方志友也以過來人的方式鼓勵甫獲愛女的連晨翔，「Happy Wife Happy Life！要好好給老婆坐月子，建議你月子中心小孩就放在育嬰室，要讓你們自己好好休息」

連晨翔分享，很心疼女兒有黃疸要照燈，方志友也想起自己曾經太累，親餵小孩時睡著，沒想到讓小孩直接摔到床下，「我馬上帶小孩衝急診，我真的很自責，也一直哭」，方志友表示，剛生產完真的會比較容易憂鬱，擔心小孩各方面，也擔心自己瘦不下來，看到以前的產品宣傳，會覺得自己怎麼那麼胖，也敢拍照。

最後方志友分享，自己的新目標就是買新房，因為目標鎖定在台北市，相對壓力比較大，「我有慢慢看預售屋，現在預算有新台幣3000萬元，但也要隨生活有滾動式調整」，笑稱現在大概只可以買一個廁所，期待有緣分的房子出現。（編輯：李亨山）1141122