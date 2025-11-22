方志友新戲挑戰酒店小姐 被導演嫌不夠嫵媚
（中央社記者洪素津台北22日電）演員方志友在新戲「舊金山美容院」首度詮釋酒店小姐，她表示自身性格不拘小節，要演出酒店小姐的萬種風情很不容易，前置時期很認真上網查資料，但拍攝時仍被導演說不夠嫵媚。
方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出沒有血緣關係的兄妹，並各自發展出不同的感情線，首次合作的2人也因此劇變成好朋友，方志友和連晨翔近日接受中央社專訪，方志友分享，一得知連晨翔喜獲愛女，就馬上送上賀禮，大方說要幫忙照顧小孩3次，要讓連晨翔和劉品言夫妻倆放鬆。
這次方志友在劇中首度飾演酒店小姐，為了更貼近角色在前置時期很努力爬文找資料，但沒想到仍被導演杜政哲說不夠嫵媚，「導演要我多一點嫵媚的眼神，要茫茫的那種」，方志友表示，角色和自己性格相差甚遠，要讓自己很有女人味真的不容易；方志友也自爆這種嫵媚眼神的招數有對老公施展，這才生了2個孩子。
方志友24歲就結婚生產，早婚早生的她坦言，當時真的沒有想太多，和老公楊銘威就是接受命運安排，「我也很慶幸我早一點生，現在小孩都很大了，他們大學的時候我也才40幾歲，可以當姐妹」；方志友也以過來人的方式鼓勵甫獲愛女的連晨翔，「Happy Wife Happy Life！要好好給老婆坐月子，建議你月子中心小孩就放在育嬰室，要讓你們自己好好休息」
連晨翔分享，很心疼女兒有黃疸要照燈，方志友也想起自己曾經太累，親餵小孩時睡著，沒想到讓小孩直接摔到床下，「我馬上帶小孩衝急診，我真的很自責，也一直哭」，方志友表示，剛生產完真的會比較容易憂鬱，擔心小孩各方面，也擔心自己瘦不下來，看到以前的產品宣傳，會覺得自己怎麼那麼胖，也敢拍照。
最後方志友分享，自己的新目標就是買新房，因為目標鎖定在台北市，相對壓力比較大，「我有慢慢看預售屋，現在預算有新台幣3000萬元，但也要隨生活有滾動式調整」，笑稱現在大概只可以買一個廁所，期待有緣分的房子出現。（編輯：李亨山）1141122
其他人也在看
方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)
演員方志友（右）連晨翔（左）接受中央社專訪，他們一起分享拍攝「舊金山美容院」發生的趣事，2人也因為合作此劇變成好朋友。中央社 ・ 6 小時前
專訪｜新手爸連晨翔陪產急數愛女手指頭 「妹妹」方志友送30萬大禮
【緯來新聞網】演員連晨翔、劉品言因《舊金山美容院》結緣後順利結婚，昨（19日）宣布生下寶貝女兒「連T緯來新聞網 ・ 1 天前
（專訪）劉品言產女噴淚 連晨翔搖滾區迎前世情人...認「當爸經濟壓力大」
連晨翔19日公布老婆劉品言平安產女，他今（20日）與在TVBS影集《舊金山美容院》中飾演「無血緣妹妹」的方志友受訪，分享迎接女兒誕生的喜悅。他坦言升格人父後，責任感與「經濟壓力」都明顯增加，但只要提到女兒，整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式，滿臉是「有女萬事足」的幸福。自由時報 ・ 1 天前
專訪》連晨翔陪產把劉品言「看透了」！自曝愛巡演成了炫娃魔人
連晨翔與劉品言（言言）19日宣布女兒「連TT」日前已平安出生的喜訊，他今（20日）與TVBS《舊金山美容院》劇中妹妹方志友一起接受專訪，談到全程陪產過程，他笑說，因為之前每次陪言言產檢看到抽血都已經很緊張，言言一直覺得他陪產可能會昏倒，他當天是把自己當成醫學院實習生，得意地說：「我沒有手抖！」中時新聞網 ・ 1 天前
鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評本土電影不振
（中央社首爾22日綜合外電報導）日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在韓國成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在韓國取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於韓國電影不振。中央社 ・ 5 小時前
孫正華公開「全家福」甜靠富尪！遭傳離婚2年喊荒謬
50歲前名模孫正華19日遭週刊爆料，2年前和神通集團少東丈夫苗華斌低調簽字離婚，20日親自回應：「荒謬至極。」今（21日）孫正華在臉書分享一家四口的幸福合照，她坐在苗華斌身旁，夫妻倆露出幸福淺笑，看似婚姻沒問題。中時新聞網 ・ 1 天前
晨翔「偶像包袱」陷低潮⋯一度很想撕掉 穿劉品言哺乳服在月子中心晃
連晨翔以偶像男團SpeXial出道，近年他積極轉型，想在戲劇圈有展露頭角，不過偶像這個形象太重，會找上他的都是同類型的角色，他有一段時間出現被否定的感覺，因此他一度想撕掉這個標籤，他很感謝接到《舊金山美容院》這檔戲，他特意增肥18公斤，鬆到完全拋開包袱，「現在多了人夫、人父身份，更是鬆到不行，在月子中心時，甚至拿老婆劉品言的哺乳服來穿。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 23 小時前
MLB／尼克中鋒唐斯抽到山本由伸1/1新人親簽卡 226萬台幣賣出
NBA尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前在自己的YouTube頻道開卡，竟然抽到僅1張的山本由伸「LogoMan」新秀簽名球員卡，身為洋基迷，唐斯把卡片送鑑定後上網拍賣，經過54次競標，最終賣出72000美金，相當於226萬台幣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
家中換電視再等等！ 明年起免貨物稅可望降價
若想換家中的電視，可以再等等！立法院8月三讀修正通過「貨物稅條例」，包括無糖飲品、彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等，免徵貨物稅，行政院日前正式公告，相關條文自2026年1月1日施行。一般預期，免稅後有利品牌調降價格，因此立院三讀附帶決議，要求主管機關會同消保機關或團體，追蹤廠商有無將減稅利益回饋自由時報 ・ 9 小時前
這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久
韓國天團TWICE今天（22日）起將在高雄世運主場館連唱2天，讓粉絲十分感動，因為他們盼了10年終於等到TWICE，相當激動的還有台灣成員子瑜，她在付費的粉絲互動平台「Bubble」上發文，寫著：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起好好珍惜這一刻。」自由時報 ・ 10 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 8 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 11 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前