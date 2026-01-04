方志友早預言劉品言、連晨翔戀情 殺青問：你們要不要在一起啊？
連晨翔在《舊金山美容院》迎來人生轉彎處，童年留下的「英雄券」成了他重新相信生活的起點，也替全劇收下最溫柔的句點。隨著本週大結局登場，角色走向一次攤牌，甜與痛同時到位，讓追劇觀眾情緒被牢牢抓住。
連晨翔劇中飾演的江之浩走過低潮，在林麗穎（劉品言飾）的陪伴下重新站穩腳步，兩人正式交往後黏踢踢放閃，連家人都忍不住催婚、生子，連未來孩子的名字都被提前點名。江之浩回到「舊金山美容院」收拾混亂，也向江、林兩家人公開戀情，完成母親心中那個「大英雄」的期待，替自己的人生揭開新章。
與此同時，章廣辰飾演的鄧惟宇則一路走向對立面。為了掌控臨臨早餐，他選擇與父母正面衝突，甚至對父親蔣偉文嗆聲：「你手上的棋子只剩下我了。」野心與不安交織，讓他在權力到手的同時，也一步步失去親情、愛情與友情，成為全劇最沉重的對照。
導演杜政哲曾形容，這個故事談的是「選擇」，連晨翔與章廣辰劇中原是並肩作戰的夥伴，卻因一次次不同決定，走向截然相反的命運，也讓「人生沒有白走的路」這句話，被寫得格外清楚。
戲外，劉品言與連晨翔首次合作就火花十足。殺青當天，方志友一句「你們要不要在一起？」玩笑式祝福，如今回頭看格外耐人尋味。劉品言感性說，原以為24集會播很久，沒想到一轉眼就走到終點，《舊金山美容院》讓她重新感受到日常的重量，「怎麼過日子、跟誰過，才是不虛度。」她也向觀眾道謝，林麗穎這個角色，會是她生命裡很重要的一部分。
章廣辰則表示，很珍惜陪角色一路走到最後的過程，也感謝觀眾投入情緒一起經歷這段旅程。故事落幕，各自人生仍在前行，而《舊金山美容院》留下的，是關於選擇、承擔與重新出發的餘韻。
