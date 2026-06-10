方志友深陷惡夢「拍攝期間痛哭到醒來」 半世紀虐戀林哲熹
公視台語台年度大戲《再見1987》由林哲熹與方志友主演，方志友為了完美詮釋才華洋溢的叛逆少女邱雪，下足苦功勤練台語。為全然投入大時代女性的掙扎，方志友承受了極大壓力：「拍攝期我甚至會夢到戰爭爆發而哭醒。」她感性表示，雖然生活總會繼續，人終究會漸漸走出陰霾，但在夜深人靜或近期展開宣傳時，滿滿的回憶仍會不自覺地湧上心頭。
林哲熹在劇中命運多舛，先與方志友共組家庭，流亡韓國後又與李侑菲發展出難以言說的曖昧。他感嘆，自己飾演的俊賢拼命想保護身邊的人，卻反被命運推得離家越來越遠。此次他不僅挑戰全台語演出，更需消化大量韓文與日文台詞。喜歡接受挑戰的林哲熹直呼過癮：「使用不同語言演戲是極大的考驗，卻也幫助我找到了全新的表演感受。」他也特別感謝曾獲金鐘肯定的導演吳宗叡與李權洋的全程力挺，大讚兩人細膩溫柔：「從導演的眼睛裡，我能感受到不一樣的自己，期待每次合作都能發掘出我未曾察覺的面貌。」
《再見1987》集結林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明等實力派金獎陣容，更驚喜跨海力邀韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲與《機智醫生生活》資深女星文熙景同台飆戲，官方日前釋出正式預告，揭開一段橫跨台韓兩地、坎坷卻真摯的四角戀情。《再見1987（特別版）》將於7月4日在台北電影節舉行星光首映，屆時主要影人也將現身與影迷相見。戲劇官方網站與授權改編的圖像小說，亦同步於首映公開披露更多角色介紹及幕後製作，一窺台劇取材歷史的紮實田調、美術與轉譯工作。
《再見1987》刻劃了一段橫跨兩個家庭與半世紀的愛情史詩。故事背景從1940年代對抗日本統治、國民政府遷台，其後1950年韓戰爆發，一路延伸至60年代的台灣戒嚴與韓國四一九運動。在殘酷的歷史洪流下，角色們各自面對無奈且悲情的國族紛爭。為忠實還原早年台韓的大環境氛圍，劇組斥資重金打造震撼場面，不僅有林哲熹身陷戰火的驚險鏡頭，方志友與禾浩辰更遭遇殘酷刑求，但是方志友仍對漂浪韓國的丈夫念念不忘，以感性旁白念出「我一定會等你回來」。預告尾聲，畫面停留在蘇明明接聽的一通電話，將走過歷史傷痕的無奈與釋然，演繹得淋漓盡致。本劇預計8月30日正式於公視台語台上檔。
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