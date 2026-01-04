方志友神預言拱連晨翔假戲真愛 劉品言甜認「日常不虛度」

劉品言（左）與連晨翔戲裡戲外都迎來人生新階段。TVBS提供



TVBS原創劇集《舊金山美容院》今晚（1╱4）8點迎來大結局，首次合作的劉品言與連晨翔假戲真愛，方志友在劉品言殺青當天曾笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝2人「百年好合」，如今回看根本神預言。

方志友（後排左起）曾鼓勵連晨翔、劉品言交往。TVBS提供

劇中連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好，戲外，2人也升格爸媽50多天，迎來愛女「連踢踢」，她坦言《舊金山美容院》讓自已重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度」。

隨著劇集即將畫下句點，劉品言感性表示，原以為24集會播很久，「但還是一瞬間就過去了」。並感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎，她會是我生命中很重要的一部分。」

