方志友遭大老闆求包養 轉頭廁所激吻富二代「火花四射」

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演的「江之璐」於日式酒店上班，面臨大老闆開口包養，沒想到激發章廣辰強烈的保護慾。

章廣辰劇中飾演連鎖早餐店的富二代，他當著眾人面宣示：「我是她男友」、「我養她」，事後更向方志友深情告白，兩人直接在酒店廁所上演火花四射的熱吻戲碼。談到與章廣辰的合作，方志友笑說：「我們的相遇跟第一次接吻都很有『味道』，一開始是在家裡上廁所被他撞見，到後來在酒店廁所深情激吻。」兩段「廁所奇遇」讓方志友害羞又感好笑。

方志友首次詮釋酒店小姐，她因為完全沒酒量而非常緊張，導演甚至希望她模仿韓國女團BLACKPINK成員Jennie的魅惑氣場，讓她忍不住在內心吶喊：「我哪模仿得了啦！」但她仍敬業地每天看對方的影片做功課，努力調整氣場。

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

