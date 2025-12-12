方志友錄影驚傳送急診！錯過經典場景 自爆周杰倫婚禮伴娘秘辛

記者林宜君／台北報導

藝人方志友近日在錄影期間因身體不適急送急診，讓同行的邱凱偉、庹宗華與陸小芬都相當擔心。儘管如此，方志友仍以幽默口吻分享拍攝過程，也意外曝光與邱凱偉當年在周杰倫婚禮上共同擔任「伴郎、伴娘」的緣分。由台灣大哥大MyVideo推出的《花甲少年趣旅行》，這次由「花甲組」庹宗華、陸小芬與「少年組」邱凱偉、方志友一起漫遊台中。

《花甲少年趣旅行》，這次由「花甲組」庹宗華、陸小芬與「少年組」邱凱偉、方志友一起漫遊台中。喜歡馬的方志友（右2）帶陸小芬（右1）、庹宗華（左2）與邱凱偉（左1）體驗騎馬行程。（圖/台灣大哥大MyVideo提供）

節目中特別規劃前往電影《本日公休》的拍攝地點「阿蕊家」理髮店。邱凱偉表示一踏進店裡便有「走進時光隧道」的感覺，彷彿回到電影畫面。然而參與同部電影演出的方志友卻因送醫無緣同行，方志友說︰「知道行程有阿蕊家時超期待，卻偏偏是我去急診那天，真的遺憾到不行。」

廣告 廣告

方志友當過周杰倫婚禮伴娘。（圖／翻攝自周杰倫IG）

邱凱偉提到看到多年好友方志友，讓他錄影安心不少。邱凱偉透露兩人交情可追溯到周杰倫在英國舉行婚禮時︰「當時我們擔任伴郎和伴娘。」之後又在《我的婆婆怎麼那麼可愛》與方志友的丈夫楊銘威合作，緣分一路延伸至今。雖然錯過部分行程，方志友仍難忘節目安排的「騎馬體驗」。她笑說自己愛馬成痴，但最感動的是看到陸小芬克服緊張，最後露出開心笑容。她也誇讚邱凱偉的台中「在地私房點」安排得超好。最後，方志友向旅伴們真情致謝︰「謝謝你們包容身體不堪負荷的我，還願意接受我安排的行程，真的很開心能一起旅行。」

更多三立新聞網報導

陳柏霖、吳慷仁與程青松同框！粉絲瘋狂譴責 怒轟：跟罪犯同框？噁心

于朦朧生前唯一守護者曝光！私下暖心互動細節首度流出 粉絲淚崩！

趙震雄退圈！台灣網友喊：我只在乎《信號2》我們看的是李材韓啊！

田海蓉逼于朦朧至絕境真相曝光！凜北川被迫召回服役 全網輿論炸鍋

