方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開

（圖／取自 beatricefang IG）

方志友日前出席活動時，纖細的身形立刻引發眾人驚呼，自稱是「大吃貨」的她坦言，過去因為難以抗拒美食，體脂一度飆升至32%。年輕時曾仰賴激烈的「不吃澱粉減肥法」，後來卻發現不僅傷身，連帶也讓運動成效大打折扣。如今，她找尋到一套能長期執行的健康瘦身法則，結合飲食微調與規律生活，讓減脂之路變得更加順利且無負擔。

方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷

減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關鍵在於體脂過高；為了有效減脂，方志友毅然決然戒掉了最愛的炸物和甜點，並將常喝的牛奶換成豆漿或燕麥奶，早晨的拿鐵也改為美式咖啡，從日常細節中切斷隱藏熱量的攝取。

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（圖／取自 beatricefang IG）

方志友減肥方法：不戒澱粉，聰明挑選「優質碳水」

有別於過去極端的節食挨餓，方志友現在早餐與午餐都會維持正常進食，例如早餐吃無糖優格配水果，午餐則注重蛋白質與蔬菜的攝取。她不再將澱粉視為大敵，而是大幅減少精緻碳水與高糖食物，將主食改為地瓜、馬鈴薯或藜麥等營養密度高的原型食物。適當攝取優質澱粉不僅能增加飽足感，還能穩定血糖，避免因過度飢餓而引發暴飲暴食的惡性循環，讓減肥不會頻頻卡關。

（圖／取自 beatricefang IG）

方志友減肥方法：多元化運動菜單，雕塑勻稱體態

飲食之外，方志友也是個運動派代表，只要時間允許幾乎天天都會安排運動。她在二胎產後曾推行「運動100天計劃」，建議新手可以從每天10分鐘的低強度運動開始慢慢增加。近期她也在IG上分享，除了拉筋之外，皮拉提斯和重訓更是不可或缺。為了不讓運動變得無聊，她嘗試的種類非常豐富，包含了高強度間歇訓練、重訓、有氧、瑜珈，甚至是游泳與跳繩。透過多樣化的訓練，能夠有效鍛鍊到身體不同部位的肌群，讓身材線條更為緊實勻稱。

（圖／取自 beatricefang IG）

方志友減肥方法：適度放縱，減肥是一場長期抗戰

雖然瘦身意志堅定，但方志友並不會讓自己長期處於極度壓抑的狀態，她大約每1至2個月就會安排一次「放縱餐」，好好和閨蜜們享受平時忌口的美食對於減壓跟減肥都有幫助。她深信短期的激進節食雖然體重掉得快，但未必適合所有人；適度滿足口腹之慾能降低心理壓力，找到一套適合自己、能夠無痛且長期執行的健康生活模式，才是能維持好身材的真正關鍵。

（圖／取自 beatricefang IG）

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