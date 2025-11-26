方念華被爆太龜毛釀《看板人物》停播！兒Morris曝母子關係

TVBS主播方念華今年以主持17年的談話性節目《TVBS看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據周刊報導，節目將改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。報導還提及，是因為她對很多細節相當在意，戰火甚至燒到方的大兒子Morris，對此，Morris近期就在社群發表個人心情。

文章中提到，過去Morris一同跟方念華受訪，開玩笑提到母子關係，「每次都很熱情跟她分享心事，但她只在意我臉上痘痘、粉刺」，此話之意單純表達母子私下互動，卻被移花節木，直指方念華的難搞，連兒子都看不下去。Morris不滿跟媽媽的互動被做文章，25日在Threads發文，「身為文中的兒子Morris，我對於爆料兩個字感到反感。撰文者不但斷章取義，把我某一次訪談的回覆，當成攻擊親身媽媽的利器，更用一種我本來就是想要攻擊我媽的方式來達成目的，我和媽媽的互動，到底和她的專業以及節目停播有何關係？而對我媽來說，用親身兒子的文字反過來刻意傷害她，我只能說撰文者太小看我和我媽媽之間的關係了」。

廣告 廣告

Morris也有感方念華在得獎後的感言，「我永遠稱呼你們是觀眾，雖然你們被稱作市場，關起門來變收視率，現在又叫點擊率，但是，觀眾的眾字才有人，數字沒有。我發現這段話適用於節目，更適用於人生。或許方念華主播會得獎，不只是因為她的專業和努力，更是因為她不像這篇文章一樣，忘記任何文字和語言是傳達給人聽、看，且感受的」，力挺媽媽到底。

更多中時新聞網報導

黃于庭明星臉 王彩樺不擔心女兒戀愛

伍佰連2天嗨爆高雄 明年可望返場台北

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性