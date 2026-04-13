方念華謝向榮傳遭裁員 TVBS發聲駁斥

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TVBS近來連續3波裁員，並傳出經營權即將易主，且這波裁員名單赫見資深主播吳安琪、謝向榮和方念華，但除了吳安琪，其他兩人皆否認遭裁員，TVBS 13日發出正式聲明，指關於方念華和謝向榮的所謂「相關人事異動」報導不屬實，正式澄清並無此事，至於吳安琪，公司對她多年在崗位上的專業與投入深表感謝，為尊重當事人，就不再進一步說明。

至於經營權易主的傳聞，TVBS也表示「公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」，否認出售，並指出15日將舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。

聲明中指出，因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化；以去年底新聞部整體人力規模約400餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。在發展方向上，正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。