方恩格驚曝 星媒體糗把卓榮泰新聞誤用李強照片

行政院長卓榮泰5日在接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時表示，對高市早苗、日本政府及國人能在高壓底下，繼續堅持正義和平，他表示感謝。不過，國際政治觀察家方恩格律師卻發現，新加坡媒體 AsiaOne 在臉書的新聞，卻誤用中華人民共和國國務院總理李强的照片。方恩格直言，台灣媒體對東南亞國家缺少知識，東南亞媒體對台灣也缺少知識。最後他還寫道，「呼叫駐新加坡代表處！」

日本首相高市早苗近日屢在日本國會針對「台灣有事」議題發表看法，行政院長卓榮泰5日在接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時表示，對高市早苗、日本政府及國人能在高壓底下，繼續堅持正義和平，他表示感謝。也因此，最近很多國人出國時把目的地改為日本，同時也歡迎日本表演團體、偶像歌星能來台灣表演。

卓榮泰致詞時表示，他注意到隅修三日前一篇談話，說不容任何武力威脅手段，片面改變現狀，台灣跟日本是極為重要的伙伴，也是日本珍貴的友人，雙方有基本價值觀，他對此特別感謝跟尊敬。

卓榮泰特別提到，日前高市早苗對台海地區穩定和平的一席談話，他非常感動，這代表一種正義跟和平。他也對高市早苗、日本政府及國人能夠在高壓底下，繼續堅持正義和平，表示感謝。也因如此，最近很多國人出國時，會把目的地改為日本；同時歡迎日本表演團體、偶像歌星能來台灣表演，「我們一定滿場、滿場的歡迎」。

不過，方恩格卻發現，新加坡媒體 AsiaOne 在臉書的新聞，卻用中華人民共和國國務院總理李强的照片。方恩格直言，台灣媒體對東南亞國家缺少知識，東南亞媒體對台灣也缺少知識。最後他還寫道，「呼叫駐新加坡代表處！」

《中時新聞網》小編打開 AsiaOne 網頁版，並沒有誤用情況，是用日本首相高市早苗的照片。

