方文山春聯尷尬了！害到藍議員聯名蔣萬安 財經網紅：喧賓奪主

台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭聯名馬年春聯。翻攝自徐弘庭FB



春節將近，台北市議員徐弘庭今年邀請音樂人方文山揮毫，推出與台北市長蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」，被外界聯想是否意指台北市長盧秀燕，除此之外，財經網紅胡采蘋更點出方文山在春聯落款處竟在右上方，蔣、徐兩人反而在左下角，頗有喧賓奪主之意。

徐弘庭邀請方文山寫春聯行之有年，今年為呼應馬年，方文山特地寫了兩句「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」兩句，自己「落款」在右上方，蔣萬安與徐弘庭反而在左下方，在網路上引起格式辯論。

廣告 廣告

胡采蘋3日在臉書在臉書提到，自己長這麼大，見過的書法沒有上萬也有大幾千，還沒見過作者本人落款在上款的，反酸「必然是本人孤陋寡聞吧。」

胡采蘋解釋，通常書法的右上角是「上款」，主要表示這幅作品要送給誰，例如 「欸米 清鑒」「欸米 賜正」，「意思是欸米君你幫我看看喔，也可以『欸米 惠存』，表示欸米君請收好喔。」而方文山既然是這幅字的作者，應該是落款在左下角，由於是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對。

不僅如此，胡采蘋還提到一個小細節，「最好是用行書或草書，在蔣萬安徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者，作為落款，才不會喧賓奪主，也能揭示作者。」

針對方文山的春聯格式，胡采蘋舉王羲之「快雪時請帖」臨摹本比較，「第一行是《晉王右軍書》，但那是乾隆爺的題簽，是弘曆哥加的亂七八糟的題字，表示是王羲之書法，」且快雪時晴帖尾端的山陰張侯也不是落款，而是唐代臨摹王羲之字的人，把信封上的字也拿出來練習，寫在一張紙上，所以故宮的快雪時晴帖是一個後世練習的書法，不是書信正文，「真正揭露身分的是帖文一開始的『羲之頓首』跟最後的『王羲之頓首』」。

胡采蘋頭痛地說，所以看起來讀很多文言文的人也不一定瞭解中國文化，不要再相信那套不文明的說法啦，「反而是讀了很多文言文，真正瞭解中國文化、熟悉中國歷史的人，一大堆人很反對兩岸統一欸。假貨這麼多還是you can you up 你先上就好。」

更多太報報導

劍指李四川？黃國昌揮毫「一馬平川」 強調藍白先談共同政見

杜秉澄罵「繼續從政是台灣災難」 徐巧芯：他不是我家人沒交集

戰貓從不讓人失望！蕭美琴公開25書單 《貓咪教你抵抗法西斯》入列