方文山蔣萬安春聯挨轟！政大教授「點出多項缺失」狠酸：沒讀書

記者徐珮華／綜合報導

周杰倫御用作詞人方文山曾二度奪下金曲獎最佳作詞人獎，文青形象深植人心。豈料，他日前與台北市長蔣萬安、台北市議員徐弘庭聯名提筆的春聯，卻因為對仗不工整、落款格式錯誤等引發討論，甚至被政治大學退休教授彭明輝（筆名吳鳴）狠酸沒讀書。對此，《三立新聞網》詢問方文山，截稿前未獲回應。

方文山提筆春聯慘遭狠批。（圖／資料照）

方文山寫下「馬踏飛燕迎新歲，千里之行運騰飛」14字春聯，被網友點出對聯中僅有「迎」與「運」符合對仗格式。不過彭明輝指出，「迎」為動詞、「運」為名詞，詞性並不相對，不符規則；整副對聯僅有第一句仄聲收尾、第二句平聲收尾合式，其餘皆有問題，「不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了。」

彭明輝點出春聯格式及內容缺失。（圖／翻攝自吳鳴臉書）

彭明輝也直言基本格式亂七八糟，上款「丙」字位置高於對聯正文一字，「這是從古未有之事」；干支已代表年分，因此寫「丙午年」並不恰當，「很多人連這點基本常識都沒有」；下款「賀」字落在正文下一個字，同樣不合式。彭明輝毫不留情，直言內容不知所云、字體更是「亂七八糟江湖體」，「唯一的希望是臺北市不要到處看到，真的太沒文化，太影響市容。」

