方文琳全家8人鐵馬環島「被野狗追到棄車」 驚險曝心聲：這年紀談戀愛很麻煩

方文琳分享和家人自行車環島的過程。

近年生活重心放在運動與家人的方文琳，日前完成了一趟意義非凡的「家族自行車環島」之旅，8位家人共騎十天，一路挑戰體能極限，也重新梳理心境。她笑說，這趟旅程起因很簡單，是某次和哥哥、弟弟聊天提到環島，於是主動寫信給捷安特，沒想到廠商立刻回覆支持，才促成了兩、三個月的密集體能訓練。

雖然平時有跑步習慣，但方文琳坦言：「騎車和跑步用的肌群完全不同。」出發前她還翻了農民曆挑日子，笑稱天氣「真的非常幫忙」。然而，年過半百的他環島肯定不簡單，她形容自己多次「鐵腿」，每天都要練習排乳酸、拉筋，甚至一度陷入撞牆期，內心自問：「我為什麼要來？我幹嘛？」直到撐過去，才重新找回節奏。

方文琳去年底和全家人一起騎自行環島。（翻攝臉書）

最讓她難忘的，是恆春的落山風。「風大到如果不是車子有重量，我可能會被吹倒。」而一路相伴的家人，也讓她更謹慎、更加珍惜彼此。86歲的媽媽雖然沒有騎車，但全程隨行搭車，每騎20公里就休息一次，展現家族凝聚力。

旅程中也有驚險時刻，發生在被流浪狗追逐時。「我騎在前面，壓隊教練一看到狗衝過來直接棄車，不然會摔倒。」她坦言自己非常怕狗，過去跑步時也曾遇到類似情況，有次在北藝大附近獨自爬坡慢跑時，被七、八隻狗包圍，嚇到以為要上新聞，「還好有高樓住戶大聲嚇阻」，如今外出跑步她都會帶把傘防身。

全程最長一段是從嘉義到高雄的150公里，她對這段路很有意見，提出「為何台南不停？」笑說是為了「美食規劃」，特別安排停留一天。沿途還去了不少秘境景點，讓這趟旅程更像一場家族公路電影。

這趟隨行的小女兒齊薇坦言，原本不太做有氧運動，訓練期間數度鐵腿到無法走路，卻一路堅持，最後甚至不想回家，只因在咖啡廳打工才被迫返程，還問媽媽：「還要再環島嗎？」方文琳則肯定地拒絕：「不想重複路線，或許可以考慮海外騎車。」

方文琳邀女兒一起騎車環島，過程有笑有淚。

談及感情現況，她直言：「這年紀談戀愛很麻煩。」現在生活簡單，主要為運動才出門，不想再花時間讓兩個陌生人重新熟悉，「不想把後半人生花在陌生人身上」，更希望多陪伴父母與家人，形容自己「心如止水，煩惱少很多」。

目前獨居的她，家中也裝了監視器，有次下午兩點還沒看到媽媽出房門，她立刻請住隔壁的小孩過去查看，透露對家人的細膩關心。每年過年，她也固定回社頭團圓，家庭仍是她生活的核心。

