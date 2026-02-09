方文琳單身20年親曝感情現況！校花女兒希望媽媽談戀愛

方文琳與女兒于齊薇一起受訪。（傳軒媒體提供）

曾是玉女掌門人、擋泥板女神的方文琳，9日和校花級女兒于齊薇一起受訪暢聊去年底的全家人單車環島之旅，離婚恢單20年的她這幾年從跑全馬到騎車環島，被一語雙關問：「會不會越來越難追」？她哈哈大笑自認這年紀再談戀愛很麻煩，並以「心如止水」形容目前心境，一旁的于齊薇則說希望媽媽可以談戀愛。

方文琳表示，現在的日子越來越簡單，平常除了運動，幾乎不出門，大多時間都待在家中，坦言隨著年紀與心境轉變，已不想再把人生後半段花在重新認識一個陌生人身上，「兩個人要從陌生變成熟悉，其實很花心力」，現在更想把時間與精神留給父母與家人。

方文琳形容目前心境是「心如止水」，沒有伴侶也可以過生活，笑說這樣煩惱真的少很多，不用想對方，也少了一個擔心的對象，對她而言反而更自在。當然還是多少擔心有一天兩個女兒如果都出嫁了可能會孤單，畢竟她長期獨居，現在和女兒住隔壁當鄰居，因為安全問題不能輕忽，因此家中裝了監視器，家人彼此「互相監看」。

27歲的于齊薇被問現在感情是否單身？媽媽方文琳搶答「當然講沒有啊」，于齊薇則害羞傻笑，方文琳坦言有見過女兒男友，為她認愛，還說「她不只交過一任，我是很開的」，態度相當開明。她也不擔心女兒太早結婚，表示不會替她設限，「想提早當人妻、人母都可以，前提是自己想清楚，結了婚就不再像單身一樣那麼自由。如果還想多看看世界、四處玩樂，那婚姻身分可能就不適合妳現在的狀態」。

聊到未來生小孩與育兒話題，于齊薇說，若生了孩子卻丟給外婆照顧「這樣很不負責」，方文琳也點頭認同，強調自己當年也是親力親為把孩子帶大、陪伴成長，「帶小孩真的很辛苦」。不過她也笑說若夫妻倆想看電影或短暫放風，「我可以幫忙玩一天」。

