方文琳單車環島 車友認出喊女神

方文琳（右）9日帶女兒于齊薇一起現身，暢聊日前騎車環島經歷。（黃世麒攝）

方文琳2024年被診斷罹患食道癌零期，經手術治療後已無大礙，目前僅需定期回診追蹤，她與女兒于齊薇9日一起受訪，分享去年底全家約8至9人一同完成10天「單車環島」的難忘經歷。最近正值尾牙旺季，雖然邀約很多，但她透露，經紀人顧及健康因素建議休息，推掉約20場商演，損失逾7位數台幣收入。

談到10天騎遍台灣，方文琳表示，就算素顏、戴安全帽和墨鏡，也在南迴公路被車友認出，一名50多歲的男車友開心大喊「妳是方文琳嗎？這是我最開心的一天，遇到我的擋泥板女神」，下山後還請她在衣服上簽名。她自己也很喜歡「擋泥板女神」這稱號，覺得有經過這樣年代滿好的，「很後悔當時沒有保留下來，現在有復刻的擋泥板，但就不是以前那種味道」。

廣告 廣告

方文琳1986年在劉文正籌組下，和裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」，今年是成軍40周年，方文琳提到裘海正計畫11月合體，但還要看時間是否允許。至於會不會請出恩師劉文正？她回：「哎呦！怎麼可能！但很想念他。」坦言已超過30年不見劉文正，並透露自己「常常夢見他」。

她說，夢中的劉文正相當帥氣，「雖然忘記詳細內容，但夢境很溫馨，他絕對在我心中一輩子」。她有新加坡的朋友能聯絡上劉文正，「但就這樣子吧，我們盡量不打擾，他若想要知道我們都在做什麼很簡單，只要看看網路新聞就行。我們就偶爾寫臉書文章想念他」。

單身多年的她被問及感情現況，表示現在的日子越來越簡單，除了運動，大多時間都待在家中，已不想再把人生後半段花在重新認識一個陌生人身上，更想把時間與精神留給父母與家人。她用「心如止水」形容目前心境，笑說這樣煩惱真的少很多，反而更自在。