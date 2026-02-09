方文琳在這見到劉文正！「飛鷹三姝」40周年合體時間點曝光

【緯來新聞網】方文琳近期和全家人、約9個人一起騎腳踏車環台歸來，今（9日）和女兒于齊薇今（9日）特地合體分享心得。提到今年適逢「飛鷹三姝」出道40周年，裘海正前陣子到新加坡演出後，有和方文琳提議感覺可以碰頭合作，但主要還是要三人的時間都能搭得上，目前有計劃看是否能在11月完成，但是要邀請恩師劉文正，她笑著搖頭：「怎麼可能！」

方文琳依舊是許多男人的偶像。（圖／記者許方正攝）

方文琳一向很自律、熱愛運動，近期全家總動員騎單車環島10天，透露86歲的母親也跟著一起，不過媽媽是坐著保母車移動，當車隊的最佳應援團隊，必要時候會搖下車窗幫大家加油。她在環島的過程中，騎到南迴公路的壽峠路段時，被一群車友認出，中年大叔瞬間變成迷弟追星。



曾是女團的她，今年是「飛鷹三姝」出道40周年，方文琳透露隊友裘海正有提起想合體的念頭，有計劃想在11月舉辦演出，「我覺得現在唱歌已經不是說賺錢，覺得是和歌迷之間的一種交流、一種感動，他們也會很開心」。但因伊能靜相對在對岸工作較忙，自己是沒聯繫對方，也不確定裘海正問完如何。



但大家最好奇的是，神隱至少35年的劉文正，當年可是帶著她們飛的恩師，方文琳其實也已經30年沒見過對方，認為如果劉文正想了解大家的消息，上網看看新聞就能得知，而她知道他希望低調，所以不會特別去打擾，但強調：「他絕對在我心裡一輩子！」聊著聊著突然想到，她表示雖沒見到劉文正本尊，但是有夢過他，是私下的樣子「還是很帥氣」。

方文琳（右）帶著女兒于齊薇一起受訪。（圖／記者許方正攝）

