方文琳懼接尾牙損失上百萬！罹食道癌正妹女兒「怕媽死」爆哭

【緯來新聞網】方文琳近期和全家人一起騎腳踏車環台歸來，今（9日）和女兒于齊薇合體分享心得，女兒同時也認愛有圈外男友。方文琳是很開明的母親，不會管她要何時結婚生子，因為最重要的是，不會幫忙帶孫。另外，她之前因食道癌零期開刀，上月剛回診追蹤，坦言對歌聲還是有點沒自信，因此推掉至少20場尾牙演出，粗哭損失上百萬元。

方文琳（右）一直爆出女兒于齊薇的料。（圖／記者許方正攝）

方文琳在兩年前發現罹患食道癌，幸好早期發現早早治療，目前已完全康復，只需定期追蹤。回想起當時，于齊薇還在上課，腦袋一片空白，回將路上邊查資料邊哭，因為找到的內容都相當恐怖，方文琳講得豁達：「擔心我死吧！」



好在一切都過去了，如今，于齊薇和姊姊都是媽媽的管家婆，會提醒她回診時間，又例如今天方文琳點了一杯熱茶，都還在冒煙就想吞入喉，女兒就會在旁盯著提醒。

于齊薇個性害羞。（圖／記者許方正攝）

提到開刀這事，她透露因為平時有保險，否則20多萬元的手術費是沒有健保給付。最近因有替身受傷事件，方文琳表示劇組都會幫忙保險，自己的也滿得很足夠，若是遇到太危險的劇情會拒絕，認為一些動作戲還是要專業的替身幫忙，但一定會在旁多次確認是否安全。



于齊薇今現身，即便待在媽媽身邊，還是略顯緊張，話並不多，倒是老媽一直爆料，幫她認愛。方文琳已見過女兒男友，但家裡一直以來都是女子宿舍，所以她不希望有天小孩步入婚姻要回來一起住，也相對輕鬆自在點，「她們想要嫁人、為人母都可以，自己要想清楚，結婚沒有像單身一樣，如果想要自由的話。生了小孩要自己照顧，我不行！我很忙」。

方文琳剛騎單車環台。（圖／記者許方正攝）

