方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險

方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。

年末正逢尾牙旺季，原本不少企業邀請她登台演唱，但考量手術後仍需休養，經紀人替她婉拒了約20場邀約，粗估損失達7位數。對此方文琳看得開，直言健康才是最重要的事。

此外，方文琳透露，這趟環島行程集結了女兒、兄弟等共 8、9 位家人同行。平時就有運動習慣的她，出發前仍特別加強訓練，過程中也曾出現雙腿痠痛到「鐵腿」的狀況。她笑說，啟程前還特地翻了農民曆，選定良辰吉時才正式上路，再加上電輔車的輔助，10 天的環島之旅整體相當順利。

讓人感動的是，86 歲的母親也全程參與這趟家族行程，只是改以保母車隨行，每當車隊經過，媽媽就會搖下車窗替大家加油打氣，成了沿途最溫暖的後援。

旅途中也發生了有趣的小插曲。方文琳在行經南迴公路壽峠時，被一群車友認出，其中一名 50 多歲的大哥當場化身迷弟，激動大喊她的名字，讓她又驚又喜。對方更直白告白，說那天是「人生最開心的一天」，因為遇見心目中的「擋泥板女神」。一行人下山後，這位車友甚至掀起衣服請她簽名，場面相當逗趣。方文琳笑說，對於這個稱號其實很喜歡，還半開玩笑表示自己「很後悔沒有把以前的擋泥板留起來」。