方文琳罹癌重生！術後推20場尾牙「損失7位數」 背後原因全說了

記者宋亭誼／台北報導

方文琳2年前罹患食道癌。（圖／記者趙于瑩攝影）

方文琳近來和家人騎單車環島10天，今（9）日特地和女兒于齊薇舉辦記者會分享環島心得。方文琳2024年證實自己罹患食道癌零期，所幸手術過後已無大礙，目前只需每半年追蹤一次，由於此前方文琳肺部照出結節，今年3月也要做電腦斷層檢查。

方文琳痊癒後還能騎單車環島。（圖／記者趙于瑩攝影）

于齊薇回憶，她接獲媽媽罹患食道癌消息的時候正在上表演課，當下腦袋一片空白，「一定是先往最壞的方向想，上網查食道癌很可怕」，而她當時因為還不確定媽媽確切病況，甚至在搭捷運返家的路上忍不住落淚，方文琳則補充「她們害怕我死掉」，所幸方文琳術後已平安無事。

于齊薇（左）得知媽媽罹癌難過哭了。（圖／記者趙于瑩攝影）

如今于齊薇不只會叮嚀媽媽定期回診，也會注意對方的飲食習慣，提醒媽媽不能喝過燙的水。方文琳罹患食道癌後，雖然聲帶並未受影響，但確實已有一段時間沒有唱歌，經紀人透露，期間其實有不少公司邀請方文琳去尾牙表演，不過經紀人仍希望讓她的聲帶好好休養，已推掉約20場的演出，粗估損失7位數。

