方文琳震驚曝罹癌消息！女兒嚇到捷運上偷哭 60歲「擋泥板女神」健康現況曝光

方文琳（右）與女兒于齊薇一起受訪。董孟航攝

60歲昔日「擋泥板女神」方文琳2024年被診斷出罹患食道癌零期，9日與校花小女兒于齊薇出席記者會受訪，透露現在約3個月到半年會有一些定期檢查，有時候會忘記時間，還靠兩個女兒提醒，女兒們也都會叮嚀她：「不要喝太燙。」

方文琳透露自己的保險都很完善，癌症開刀都有獲得理賠，不然可能約要花費20萬。不過手術後還是不太敢唱歌，經紀人開玩笑抱怨，尾牙、春酒場無法接，少賺上百萬。

方文琳定期追蹤健康狀況。董孟航攝

于齊薇提到，當時在上表演課時獲知媽媽罹癌，整堂課都沒有心思，後來自己在網路上查食道癌相關資訊，擔心到在捷運上偷哭，方文琳笑說：「可能怕我死吧。」

飛鷹三姝40週年！方文琳常常夢到劉文正

今年是「飛鷹三姝」出道滿40年，方文琳坦言，裘海正有在邀集大家齊聚開演唱會，不過方文琳不知道有沒有找到伊能靜。昔日恩師劉文正神隱30多年，方文琳透露，有時候還會夢到劉文正，都是私下親切、帥氣模樣，「絕對會在我心裡一輩子。」

于齊薇（左）獲知媽媽罹癌時忍不住偷哭。董孟航攝

替身演員出意外！方文琳感嘆：太偉大

民視8點檔《豆腐媽媽》之前爆出替身演員從高樓墜落受傷進ICU，方文琳提到，拍攝8點檔時，也有跳海戲碼，她遇到落水戲都很害怕，因此有特別拜託劇組請替身，她也感嘆替身很辛苦，拍攝時也都會陪在旁邊確認安全，「私底下會真心謝謝他們，替身太偉大了。」



