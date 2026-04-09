方文琳首同框郭子乾 驚呆温貞菱「飛身換船」

郭子乾（右起）、温貞菱、阿布、方文琳在《花甲少年趣旅行》中一起出遊。台灣大哥大MyVideo提供



郭子乾、方文琳與周詠訓（阿布）、温貞菱在《花甲少年趣旅行》前進台中與彰化展開旅程，郭子乾透露雖然與方文琳同在演藝圈多年，「但我們其實從來沒有正式合作過」。他也對旅伴背景充滿好奇，「每個人入行方式都不同，像阿布以前是游泳教練，温貞菱從廣告出身，方文琳更是從秀場一路唱進演藝圈，聽他們分享過程其實很有趣，也更認識彼此」。直呼這趟旅程更像一場人生交流局。

聊到旅伴互動，郭子乾、方文琳不約而同提到温貞菱帶來的「反差驚喜」，他回憶在台中公園划船時，温貞菱為了搶第1名，竟直接從1艘船跳到另1艘船，「我當下真的嚇到，想說這樣不會翻船嗎？結果她真的就這樣跳過去」！方文琳則笑說原本以為她是偏冷靜的氣質派，「結果相處之後發現她其實很活潑、很貼心，也很會照顧大家」。

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雖首次結伴出遊，卻無「世代差異」，郭子乾笑說4人私下還組了群組，「有什麼事情都會在裡面分享」。更大讚阿布因家庭變得更成熟，「男人真的會因為家庭而成長。」方文琳也認同彼此頻率相近，「雖然年紀有差，但聊運動、聊生活其實都很match」。加上4人飲食喜好相似，旅途中幾乎沒有磨合問題，「這一團真的算是蠻和的，很順地就完成整趟旅程」。《花甲少年趣旅行》每周六晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播。

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