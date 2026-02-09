方文琳騎車環島被認出「擋泥板女神」！推掉20場尾牙損失7位數

方文琳分享日前騎車環島難忘經歷。（傳軒媒體提供）

方文琳2024年被診斷罹患食道癌零期，經手術治療後已無大礙，目前僅需定期回診追蹤，她與女兒于齊薇9日一起受訪，分享去年底和女兒于齊薇、大哥、弟弟全家約8至9人一同完成10天「單車環島」的難忘經歷。最近正值尾牙旺季，雖然邀約很多，她也透露，經紀人為顧及她的健康所以建議休息，推掉約20場尾牙、商演，損失逾7位數台幣收入。

談到10天騎遍台灣，方文琳表示，86歲的媽媽坐保母車跟隨，途中經過車隊時，還會搖下車窗替大家加油打氣。就算素顏、戴安全帽和墨鏡，她也在南迴公路的壽峠被一群車友認出，一名50多歲的男車友開心大喊「妳是方文琳嗎」，「這是我最開心的一天，遇到我的擋泥板女神」，下山後還跑去便利商店買筆請她在衣服上簽名。

方文琳笑說自己也很喜歡「擋泥板女神」這稱號，覺得有經過這樣年代滿好的，「很後悔當時沒有保留下來，現在有復刻的擋泥板，但就不是以前那種味道」。

這趟旅途中也發生驚險插曲，她透露曾被流浪狗追逐，幸好教練反應快，棄車閃避，人平安無事。方文琳坦言自己非常怕狗，過去跑步時也曾遇過類似情況，甚至一度擔心「不會上新聞吧，被狗咬死」，從此學乖了，改開車到目的地再跑。

她特別挑選農民曆上「宜出遊」的日子出發，並使用電輔車，10天旅程順利完成。對於選擇電輔車，方文琳說她一開始還自信反問：「以我的體力需要嗎？」結果在最南端遇到強勁落山風，才慶幸有電輔車的重量與輔助，「我比較瘦小，不然真的會被吹倒。」她說自己個性倔強，電輔車幾乎沒怎麼用電，教練用兩顆電池，她一顆都還沒用完。原本是9天完成要完成環島，最後他們決定多加一天，將原本嘉義直達高雄的150公里，拆成嘉義到台南，再一路玩美食、逛古城，變成全家一起出遊。

齊薇被問陪媽媽騎車是否辛苦？坦言一開始真的很硬，「平常騎10公里就很累，環島一天要100公里！」她為了環島事前就練到鐵腿、隔天幾乎走不了路，但想到「整團我最年輕，怎麼能認輸」，最後咬牙撐完。不過她因要打工，只參與了前4天和最後一天，反而捨不得結束。

