方文琳「常夢見劉文正」！曝飛鷹三姝40周年合體計畫

方文琳10日受訪，談及飛鷹三姝合體計畫。（傳軒媒體提供）

方文琳1986年在劉文正籌組下，和裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」，今年是飛鷹三姝成軍40周年，方文琳今9日與女兒于齊薇一起受訪時，提到裘海正計畫11月合體，但還要看時間是否允許。至於會不會請出恩師劉文正？她回：「哎呦！怎麼可能！但很想念他。」她坦言已經超過30年不見劉文正，並透露自己「常常夢見他」。

方文琳說，夢中的劉文正相當帥氣，「雖然忘記詳細內容，但夢境很溫馨，他絕對在我心中一輩子」。她有新加坡的朋友能聯絡上劉文正，「但就這樣子吧，我們盡量不打擾，他若想要知道我們都在做什麼很簡單，只要看看網路新聞就行。我們就偶爾寫臉書文章想念恩師劉大哥」。

方文琳10日與女兒于齊薇一起受訪。（傳軒媒體提供）

至於飛鷹三姝合體計畫，方文琳說：「現在唱歌已經不是想要賺錢、賣多少錢，而是一種跟歌迷相聚交流的感覺。」但這一切主導權都在裘海正，因此方文琳也不清楚她有沒有聯繫上伊能靜，「她畢竟比較忙。巫啟賢3月演唱會，我會跟海正去看，我不知道裘海正有沒有聯絡上伊能靜，我是ok」。

