方文琳30年未見劉文正！飛鷹三姝40週年有望合體 「關鍵時間點」曝光

記者宋亭誼／台北報導

60歲「玉女掌門人」方文琳早年與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，在80年代紅極一時，唱紅〈愛你十分淚七分〉、〈愛我的人和我愛的人〉等歌曲，今年適逢飛鷹三姝成軍40週年，方文琳今（9）日坦言，裘海正有意促成合體，不過仍需配合3人的行程而定，一切尚未定案。

方文琳鬆吐飛鷹三姝合體時間點。（圖／記者趙于瑩攝影）

裘海正前陣子到新加坡演出，事後向方文琳提出飛鷹三姝合體計劃，動念今年11月舉辦演出，方文琳認為，如今唱歌已經不會衡量是否能賺錢，「我覺得這是跟歌迷之間的一種交流，他們也會很開心。」不過另一位團員伊能靜近來將重心放在中國，一切仍需視彼此行程而定，她也不確定裘海正是否有聯繫上對方。

廣告 廣告

方文琳曾夢見恩師劉文正。（圖／記者趙于瑩攝影）

提到飛鷹三姝，話題自然離不開3人恩師劉文正，不過劉文正1991年移居美國後全面淡出幕前，30多年來幾乎銷聲匿跡，近況令外界好奇。方文琳透露，自己和劉文正其實已經30幾年未見，雖然她能透過新加坡的友人聯繫，但她不會特別去打擾對方，只說自己經常夢見對方，「還是很帥氣。他絕對在我心裡一輩子。」

更多三立新聞網報導

女星堅持母乳親餵！機場「蓋布餵奶」全被拍 網：狼狽卻溫暖

關穎女兒10歲了！夢幻生日趴「超狂排場」曝光 曾馨瑩攜愛女狂歡

趙學煌辭世！梁修身接噩耗「崩潰顫抖」…淚憶：最偉大是他的太太

林千又海外舉辦夢幻婚禮！博士尪「高清正臉照」曝光 深情致詞逼哭全場

