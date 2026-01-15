方睿科技啟動「企業合作升級」 商用地產市場轉型

蔡哲明

AI 與數據科技驅動的創新平台方睿科技（Funraise Technology）13日舉辦首屆 「Raise Day 商用地產生態系年會」，正式發布「企業合作升級（Enterprise Collaboration Upgrade）戰略」，展示面對未來市場轉型的核心藍圖，活動不僅吸引了產業專家、企業領袖和專業媒體關注，也象徵了商用地產行業在數據化與跨界合作上的全面躍進。

在活動開場致詞中，方睿科技創辦人暨執行長吳健宇分享：「我們正站在商用地產產業轉型的十字路口，面對市場需求結構重塑與企業營運策略的升級挑戰，合作與數據透明度是下一個競爭關鍵。」他也指出，過往商用不動產市場長期依賴碎片化資訊與人為式經驗決策，導致效率有限也難控風險。方睿科技此次提出「企業合作升級」戰略，藉由 AI 及開放式數據互動模式，重新塑造商用地產生態系，推動企業從孤立作業轉向動態合作新秩序。

廣告 廣告

Raise Day 商用地產生態系年會

用戶即專家 數據即推薦

吳健宇在年會中提出兩大核心觀點，「用戶即專家」與 「資料即推薦」。他也認為，在 AI 時代最珍貴的不是單一算法，而是能將分散數據轉化成可運算、可檢驗、可即時應用的智慧資產，讓使用者在不必具備專家背景下也能提出專業決策。這意味著方睿科技的平台不只整合資訊，而是 「決策引擎」與「合作中樞」，支撐從市場評估、投資分析到開發策略制定等，涵蓋整個商用地產生命週期。

方睿科技創辦人暨執行長吳健宇

「資料即推薦」並非一種單純媒合，而是建立紮實數位基礎建設的一種長期合作模式，透過結構化與非結構化數據融合，搭配AI 自動化推理能力，平台能夠提供接近專業級的市場洞察報告與操作建議，協助企業更快、更準、更有效地掌握市場變化。

AI × 商用地產 技術如何落地

方睿科技的 「資料飛輪」 戰略機制，成為這次年會的關鍵核心，技術長 郭彥良表示，商用地產的數據來源極為分散複雜，僅靠人工整理往往耗時費力。資料飛輪可以透過四階段循環，整合、精煉、專家校正、決策反饋，持續優化數據品質，使得 AI 能在每次互動中展現智能。」另外，甚至包含現場採集的一手實境數據，能為企業提供即時、可操作的智慧轉型。

此外，方睿科技透過開放平台模式與產業合作夥伴共建生態系，吳健宇形容這類模式如同手機作業系統能支援多元 APP 一樣，能讓合作體系中的各種工具、服務與商業模式能彼此整合、共榮發展。這類開放策略旨在讓技術提供者、專業顧問、企業客戶以至投資者，能在同一平台上藉由 API 與數據交換，共同打造市場全新價值。

方睿科技透過開放平台模式與產業合作夥伴共建生態系

多品牌與生態布局 超越單一平台

方睿科技旗下已有多個品牌共同運作，除了核心平台之外，例如整合商業房仲、估價及顧問服務的 「宇豐睿星」 品牌，整合專業估價、資本市場顧問與 AI 技術力量，突破傳統顧問服務模式的固定框架；聚焦代銷市場的 「希睿創新置業」 則是透過數據驅動業務決策與行銷策略，來為不動產開發商提供從產品定位到行銷執行的一站服務。這些品牌共同搭起方睿科技的「商用地產生態系」，共同推進策略落地與市場拓展。

根據國際商仲機構估計，台灣商用地產市場每年交易數字高達數千億元，隨著企業重整、科技業升級與供應鏈重組趨勢，市場的重要性不斷提高。然而，長期以來的資訊碎片化、決策依賴經驗判斷，導致產業效率受限。方睿科技此次提出的升級戰略，正好呼應產業在數據化、透明化判斷與智能合作的迫切需求。

方睿科技共創商用地產新生態

方睿科技表示，未來將會持續完善 AI 與開放式生態佈局，推進平台與合作夥伴之間的數據交換合作，打造商用地產領域的「數位經濟基礎設施」。公司預計在今年內全面拓展全台資料整合範圍，引入更多企業服務模組，打造 AI 成為企業在商用地產策略制定、風險控制與市場預測上的核心助手。

更多精彩內容 https://www.idshow.com.tw/idtalk

國際設計獎項服務規劃 https://award.idshow.com.tw