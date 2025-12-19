方睿科技啟動商用地產新生態佈局 成立數月即完成1億元天使募資

方睿科技執行長吳健宇說明集團化的生態系布局與產業升級方向，展現方睿以AI科技驅動帶動市場轉型的核心策略。（業者提供）

住宅房市不景氣，但商用不動產需求仍高，市場快速升溫，擅用AI科技驅動帶動市場轉型的方睿科技表示，透過科技重塑開發策略、行銷模式與投資決策，可為不動產開發業者創造前所未有的競爭優勢，在這波AI與產業數據重構市場的浪潮下，不動產市場正迎來新轉捩點。而方睿科技成立以來，短短數月內即完成新台幣1億元天使輪募資，展現資本市場對其團隊與技術實力的高度信任。

近兩年，隨著企業規模重整與科技業遷移潮興起，商用地產市場的供需結構正快速重組，有別於住宅市場的居住需求，在商業地產上如何精準判斷區域發展與產業成長動能是一直以來的痛點，隨著市場複雜度提升，決策若無即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。

方睿科技執行長吳健宇強調：「我們不只是用 AI 解決商用地產資訊不透明的問題，更要讓整個產業鏈實現數據化運作，每一環都能以數據驅動制定策略並且做出有效的行動，這正是我們打造『商用地產生態系』的初衷。」

在商用地產開發過程中，不動產開發商普遍面臨市場資訊分散，導致彙整資料時間耗時費工，決策依賴少數專家顧問經驗等困境。不動產開發常以事件驅動，亦即有案件進入才開始從建物與土地資訊、區域市場租金、商用不動產分布、產業聚落與產業變動趨勢進行資料收集與分析，而資料來源零碎，彙整耗時費工，壓縮時間，導致最需溝通討論之產品決策階段無充分時間進行討論。

方睿科技自成立以來，即以AI × Data驅動為核心，集團推動生態化布局，母公司專注於資料整合、AI模型開發與智慧平台建構，成為整個集團的技術中樞與數據後盾，旗下的代銷子公司「希睿創新置業」，則聚焦建商於商業地產面的需求，透過數據驅動業務決策與行銷策略，從產品定位、產業動能分析、行銷廣告策略及銷售企劃打造一站式的智慧服務解決方案。

