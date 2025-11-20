方睿集團打造商用地產AI生態系 2026年擬全台擴展智慧服務

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示，將以「AI X Data」翻轉商用不動產代銷模式。（圖／林榮芳攝）

AI浪潮席捲全球，也即將翻轉不動產銷售市場，過去多仰賴於經驗與人脈，並透過人工收集資訊做決策，即將被數據模型取代。數位代銷業者方睿集團希睿創新置業總經理蔡焦緯今(20)日表示，集團正打造「商用地產生態系」，未來將提供商用不動產一站式的智慧服務解決方案，目前鎖定雙北物件，預期短期內將拓展到台中，2026年邁向全國。

近年商用地產市場的供需結構正快速重組，在商業地產上如何精準判斷區域發展與產業成長動能是一直以來的痛點，隨著市場複雜度提升，決策若無即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。

蔡焦緯表示，不動產開發常有案件才開始從建物與土地資訊、區域市場租金、商用不動產分布、產業聚落與產業變動趨勢進行資料收集與分析，而資料來源零碎，彙整耗時費工，導致產品決策階段無充分時間進行討論。為解決市場資訊不透明的長期痛點，方睿自主開發的不動產智慧(Property Intelligence)系統，整合台北市上千棟商用大樓資料，包括：產業、總經、人口、圖資、都市計畫、土地使用、建築認證…等，預期短期內將資料陸續拓展到中部，2026年邁向全國。

方睿科技於今年3月成立以來，即以AI×Dat驅動為核心，並於短短數月內完成1億元天使輪募資，展現資本市場對其團隊與技術實力的高度信任。母公司「方睿科技」專注於資料整合、AI 模型開發與智慧平台建構；旗下的代銷子公司「希睿創新置業」則聚焦建商於商業地產面的需求，透過數據驅動業務決策與行銷策略，從產品定位、產業動能分析、行銷廣告策略及銷售企劃打造一站式的智慧服務解決方案。

蔡焦緯指出，相較於住宅市場已有成熟的代銷體系，商用地產領域至今仍缺乏專業且具科技力的代銷服務，對代銷而言，當不動產開發商在市場策略與產品規劃階段資訊不足，後端銷售也容易出現品牌定位不明、客群不精準等問題，造成整體銷售效率下降。此外，許多開發案在進場前，建商就已經背負高成本與時間壓力，卻沒有即時市場數據可供參考。

蔡焦緯表示，希睿希望透過數據與模型，即時顯示市場熱度與產業聚落變化等多面向指標，並透過AI交叉比對與預測分析，推估企業未來的需求變化，協助不動產開發商在產品規劃前就掌握市場方向，讓建商在規劃階段就能掌握市場動能；未來代銷也不只是賣案子，而是協助不動產開發商做出正確的市場決策，推升品牌價值。

