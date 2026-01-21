方舟庇護商店5週年 轉銜就業創造身障者的希望

方舟就業服務協會設立「方舟庇護商店」至今已滿五年，為了讓民眾能夠體會身障庇護員工在工作上學習的困難，特邀請社區民眾一同參與體驗飲料店的工作內容與所需能力，感受身心障礙庇護就業員工的專業、毅力與不懈努力。(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，民眾親身體驗搬運飲料與調製飲品的過程，飲料店的工作看似平凡，卻是高度挑戰，從製作到送貨，需要良好的體力與負重能力；在調製飲料時，更需要細心、專注與標準化操作，才能確保每一杯飲料的品質與顧客的滿意。

廣告 廣告

五週年活動特別舉辦了「庇護員工客服比賽」，由庇護員工實際接待客人、依照點餐內容製作飲料。針對接待客人、依客人點餐內容製作飲料，完成飲料後回應客人給予評分；透過比賽，展現了庇護員工的服務能力與工作技巧，也讓民眾看見身心障礙庇護員工的努力與成長。

評審團選出表現最優秀的一名員工，並頒發獎勵。二十歲中度障礙小縈開心地表示，很感謝老師們的指導，這個獎項讓我更有信心繼續努力。方舟就業服務協會總幹事王姿琦指出，希望透過該活動讓社會大眾更了解庇護就業的價值，他們不是被照顧者，而是能夠在職場上發揮生產力、與大家一起工作的好夥伴。

方舟庇護商店由勞工局核定可聘用六名庇護員工，五年來已經有十二位轉銜進入到一般性就業職場，目前仍有十一位在一般性就業職場上班；方舟庇護商店作為「中繼就業職場」的重要目的，是讓身心障礙朋友在這裡接受訓練，逐步適應社會環境，能夠進入一般就業職場，跟一般人一起工作。