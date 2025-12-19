方芳芳沒婆媳衝突！「買給兒子前先買給媳婦」視如己出

方芳芳是疼媳婦的好婆婆。（粘耿豪攝）

「最美金鐘主持人」方芳芳的獨子，去年於上海完婚，讓方芳芳正式升格為婆婆。近日她作客王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》，大方地分享與上海媳婦的和睦互動，更透露當初因疫情封城，意外促成的「同居」機會，讓她感受到媳婦的好。

方芳芳表示，兒子娶的老婆是上海人。在兩人尚未成婚前，女方曾受邀參加方芳芳的生日宴，飽餐一頓後，回到方芳芳上海的家續攤，沒想到當晚突遇新冠疫情爆發，上海隨即封城，女方因此意外在方家住了整整一個半月，甚至快兩個月之久。

這段突如其來的機會，讓方芳芳得以每天近距離觀察女方。她稱讚媳婦：「是很懂事的女孩，家教很好」，並表示不化妝的媳婦很自然大方，讓她累積滿滿的好感。

方芳芳、丹尼爾夫妻去年在上海替獨子Jason、媳婦舉辦婚宴。（讀者提供)

兒子和女友交往一年多後訂婚，並於上海完成終身大事，目前已婚一年多。被問及是否會催生？方芳芳坦言，她很想抱孫，76 歲的老公丹尼爾更心急，甚至為了鼓勵兒子與媳婦「增產報國」，主動提出願意全額支付傭人的費用，希望能減輕年輕人的經濟負擔。然而，兒子與媳婦目前仍不為所動，表示對人生有自己的規劃。

對此，方芳芳採取相當開明的態度，不願對年輕人施壓。她更明確表示，未來即便有了孫子，她也不會幫忙帶，笑稱只負責「抱過來玩一玩」。回憶起自己當年生下兒子時，她坦言當時無法 24 小時全職帶娃，同樣有請專人協助。

方芳芳曾是當紅女星，和丹尼爾結婚後，淡出螢光幕。(張兆輝攝)

儘管方芳芳自認以前並不特別喜歡小孩，但對親生骨肉極為疼愛，如今更是「愛屋及烏」疼惜媳婦。她感性地表示：「我沒有女兒嘛，就把她當女兒疼。」身為開明的婆婆，方芳芳自有一套寵媳哲學，「如果要買東西給兒子，一定先買給媳婦」，因此完全沒有婆媳問題。

目前方芳芳與老公搬回台灣定居，兒子、媳婦則留在上海，雙方保有各自的生活空間。方芳芳每年會飛往上海與兒子、媳婦同住一個月，享受和樂融融的家庭時光，她滿意地說：「我滿喜歡我媳婦的」。

