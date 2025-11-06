方郁婷二度角逐金馬影后「頂西瓜皮」超崩潰 曾敬驊認角色命中注定

2025金馬影展6日舉行開幕儀式，開幕片《大濛》導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席。《大濛》入圍金馬11項，陳玉勳認為是老天爺的安排，坦言本來滿緊張，笑說緊張到想要躲去柬埔寨園區。感到最可惜的是電影配樂，本來最有把握，最後卻沒獲提名。

二度角逐金馬女主角的方郁婷，入圍公布時她人在紐約，算了算人應該會在前往考試的路上，她前一天晚上還在考慮起床要不要看手機，但那天晚上竟然夢見自己沒入圍，讓她很傷心，所以一早就趕快看手機，最後真的入圍。方郁婷在片中剪了一頭短髮，柯煒林爆料方郁婷在拍攝現場只要一下戲就趕把帽踢的帽子戴上，只有工作才會露出西瓜皮短髮。

曾敬驊飾演方郁婷的哥哥，僅花了兩天半在甘蔗園拍攝，卻是片中關鍵角色。他透露那時候剛拍完《我家的事》就進《大濛》拍攝，他自認角色找上他是命中注定，更透露片中的台語和自己過去認知的台語發音不一樣，他是宜蘭腔，因此開拍前還特地上課。

柯煒林也遇到口音問題，看劇本時沒想到角色的國語需要「這麼不標準」，原來導演想找一個香港腔很重的演員，沒想到他的國語非常標準。為此他找一位香港朋友錄台詞給他聽，也請爸爸替他讀台詞，中間還要一直提醒自己要維持口音的一致性。

9m88則透露，自己因為拍《大濛》時舒淇來探班，才因此有機緣拍攝《女孩》。雖然在《大濛》中她飾演歌女，但其實電影故事背景處在時代悲歌，拍攝時心情很沈重，沒辦法開心起來。片中她有一段長達六分多鐘的台語獨白，坦言這段練很久，母語是英語的她一開始講完需要花十分鐘，不停苦練最後才有大銀幕上令人驚嘆的表現。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導