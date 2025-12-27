方郁婷放寒假返台勤跑《大濛》宣傳 合體林道禹神還原「認屍場」

電影《大濛》上映近一個月，口碑持續攀升，女主角方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹日前一同到戲院和觀眾碰面，見到廳內座無虛席，讓兩人直呼真的很感動。剛考完期末考從美國返台就歸隊宣傳的方郁婷也透露，兩年前的聖誕節這天恰巧就在拍認屍戲，坦言當時要拍攝崩潰落淚的情緒戲時相當緊張。

電影《大濛》上映近一個月，口碑持續攀升，票房正朝7千萬邁進。（圖／華文創 提供）

方郁婷近期剛從美國返台過寒假，和「陰間擺渡人」林道禹在聖誕節當天一同跑映後宣傳活動，得知電影票房正朝7千萬邁進，方郁婷燦笑表示：「很開心！」並透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。

而林道禹在活動一開始，為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中「零台詞」的設定，用Google語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。

導演陳玉勳在得知演員們連跑5場映後活動後，驚喜突襲現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」足見劇組的好感情。

導演陳玉勳（中）在得知演員們連跑5場映後活動後，驚喜突襲現場。（圖／華文創 提供）

而談起片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」時，方郁婷透露，兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

林道禹憑藉動作和眼神「零台詞」演出魯常一角，備受觀眾熱議，他將讚美歸功於溫柔的導演和阿月、阿霞自然流露的情感，謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」並分享自己是以送行者的概念來理解角色，用最體面的方式對待往生者，避免煽情，默默陪伴家屬度過難關。

林道禹（左）為維持片中「零台詞」的設定，用Google語音關心影迷。（圖／華文創 提供）

此外，近期網路上更掀起「請學生看《大濛》活動」的熱潮，響應人數日益增長。不僅有有歷史老師將學生帶到戲院用電影上了一課，還有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生，也有善心人士包遊覽車，讓3間學校的學生一起進戲院看《大濛》，希望下一代能認識台灣的過去。看見各方民眾的支持，陳玉勳除了分享內心的感動，也不忘喊話：「希望戲院多開場次給我們啊！」

