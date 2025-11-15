方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》

第62屆金馬獎影后之爭，無疑是今年的死亡之組，最佳女主角入圍者《大濛》方郁婷、《地母》范冰冰、《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英、《我家的事》高伊玲，都繳出入行以來表演「再進化」的成績單，特別是方郁婷跟范冰冰，不論外型或角色心理狀態，都完全變了個人。

方郁婷2021年以電影《美國女孩》展露頭角，獲得第58屆金馬獎最佳新演員獎，在美國出生的她，這次為《大濛》化身鄉下貧苦小妹，首次學習說台語，又剪短髮變得又醜又土，經一番改造後，從一位接受西方教育的小孩，瞬間成為民國40年代的少女，足見她表演之精準，連《大濛》導演陳玉勳都稱她是天才，更是同片演員柯煒林在拍攝時看齊的標竿，絕對是今年影后大熱門。

林依晨演技突破

《地母》中的范冰冰也是360度大翻轉，從往昔國際影展紅毯上的霸主「國際范」，搖身一變成為東南亞樸素的巫女，不僅外貌改變，她也把身形調整到位，包含語言、神情都宛如另一人，許多觀眾一時還找不到片中范冰冰在哪，同時她還有場撕心裂肺的哭戲，把角色的宿命攤在觀眾面前。

而林依晨在《深度安靜》中交出了從影以來最好的大銀幕演出，她在片中飾演求子的母親，彷彿被家族的詛咒束縛，生了心病仍努力嘗試重新站起來，把角色對抗命運巨輪、一絲一絲搜齊希望卻又難以重生的過程，演到觀眾看得揪心動容，多場與男主角張孝全情緒複雜的對手戲，時而溫暖時而病發驚慌，極端又精闢的演出完全不容忽視，可視為她近年來最突破的演出。

劉若英是華語影壇難被取代的演員，無論是氣質、語氣、外型，都非常難以被比較跟取代，但這次她在《我們意外的勇氣》中的表現，已勝過往的自己，幾乎所有的戲分都是躺在床上演出，更把一位女強人最脆弱的一面表現出來，同時將女人的愛情、親情、事業的詮釋兼顧到位，可說是全方位還原了角色本人的經歷。

高伊玲平實真摯

今年影后的大黑馬當屬《我家的事》高伊玲，她以平實卻真摯的演出，飾演一位堅毅的母親，從求子到成為家中黃臉婆，她的表演隨著角色變化的曲線調整到位，每個階段的演出都能讓觀眾信服，既讓人看見傳統家庭中女人的不容易，也讓人看見全天下母親堅強無比的模樣。